«Come andare sul Monte Bianco con le infradito»: i dubbi degli ambulanti su scontrini e lotteria

«Scontrino telematico e lotteria degli scontrini stanno agli ambulanti come le infradito stanno alla scalata del Monte Bianco: più che difficili, appaiono decisamente inopportuni se non si vuole che finisca male». Usa un paragone ardito ma efficace Ilario Sattin, presidente regionale e provinciale della Fiva Ascom Confcommercio per riassumere il tema che più di ogni altro ha catalizzato l’attenzione dei partecipanti all’assemblea annuale della Fiva nazionale svoltasi a Milano nella sede di Confcommercio alla presenza della sottosegretaria all’Economia, Laura Castelli.

Preoccupazioni

Non potevano, ovviamente, mancare le preoccupazioni per l’avvicinarsi della scadenza per il rinnovo delle concessioni, argomento annoso causato dalla direttiva Bolkestein, autentico spauracchio per un settore alle prese con notevoli difficoltà e che, proprio dal definitivo superamento della direttiva stessa, potrà trovare motivazioni e argomenti per una ripresa. «Dagli interventi - ha dichiarato Sattin al rientro dal capoluogo lombardo - è emersa anche l’indicazione per dare alla nostra categoria lo status di lavoro usurante visto che comincia ben prima dell’alba ed è costretto a confrontarsi con un meteo non sempre amico». Il canone unico per l'occupazione del suolo pubblico che decorrerà dal primo gennaio 2021 e la questione degli scontrini potrebbero però trovare una qualche soluzione in due emendamenti che affiorano nelle pieghe del decreto “Milleproroghe”. Conclude Sattin in merito: «La sottosegretaria Castelli ha raccolto le nostre preoccupazioni confermando il suo impegno a voler trovare soluzioni specifiche per un comparto altrettanto specifico».