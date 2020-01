Scontrino elettronico, assessore Marcato: «Misura inutile e profondamente vessatoria»

«Lo scontrino elettronico è una misura inutile e chiaramente mette in difficoltà chi onestamente si guadagna da vivere». Lo sostiene l’assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto, Roberto Marcato, che dichiara di condividere e sostenere le proteste dei commercianti e delle associazioni di categoria del settore.

Sostegno alle imprese

«In presenza di stime Istat di crescita minima del Pil, pari allo 0,2 per cento, sarebbe logico aspettarsi dal governo – ragiona Marcato - misure e percorsi di sostegno alle imprese. Invece la sinistra e i grillini appesantiscono oltre ogni limite i nostri commercianti, con il risultato evidente di aumentare la decrescita e incentivare l’evasione. L’Italia è il Paese con la maggior pressione fiscale d’Europa e, guarda caso, con la maggiore evasione». Il responsabile delle politiche per le attività produttive e lo sviluppo economico in Veneto ricorda che la Regione ha investito risorse importanti a favore dei commercianti, attraverso i distretti, con bandi di settore e di area, e con misure a sostegno di imprese e imprenditori. «Ma tutto questo lavoro – commenta - rischia di essere vanificato da un governo cieco e sordo e capace solo di tassare, tassare, tassare. Le imprese sono la spina dorsale del nostro sistema economico e vanno aiutate, sostenute, liberate dal giogo delle tasse inutili- conclude Marcato – Come istituzione regionale e come amministratori abbiamo il dovere di difendere i nostri imprenditori e i nostri commercianti da questa mattanza insensata. E dobbiamo difendere quanto investito sinora a favore di chi lavora e produce e non può vedersi gravare da ulteriori pesi fiscali. È ora di mettere fine a questo governo della decrescita, che si sta dimostrando incapace e inesperto nell’affrontare la sfida economica di rilanciare lo sviluppo del Paese».