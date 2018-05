La sentenza della Cassazione: "Studi di settore addio per le imprese in crisi"

"Una vittoria del buon senso al quale in tante occasioni ci siamo richiamati ma che adesso, finalmente, viene sancito nero su bianco da una sentenza della Corte di Cassazione".

La sentenza



Dire che Fabio Di Stasio, direttore di Artigianfidi Padova, sia soddisfatto è dir poco. "La Cassazione - spiega - ha stabilito che alle imprese che risentono della crisi economica d'ora in avanti non saranno più applicabili gli studi di settore". La decisione è di qualche giorno fa e stabilisce che è nullo l'accertamento induttivo spiccato a carico di una piccola impresa edile che, a causa della crisi, aveva subito una sensibile flessione delle commesse e degli ordini. "L'Agenzia delle Entrate - continua Di Stasio - aveva applicato gli studi di settore nonostante la piccola azienda risentisse della pesante crisi che aveva colpito i costruttori".

Le conseguenze della crisi



Per la Corte, in buona sostanza, l'ufficio avrebbe dovuto svolgere un'attività di specifica verifica prima di emettere l'accertamento.

"La sentenza - conclude Di Stasio - ricalca esattamente ciò che da anni continuiamo a dire, ovvero che la crisi che dal 2008 ha colpito duramente soprattutto le piccole imprese, ha cambiato completamente il quadro della situazione. Pretendere di giudicare l'operato di un'impresa sulla scorta di parametri standardizzati decisamente abnormi rispetto ad una realtà che in questi ultimi dieci anni si è modificata profondamente, non solo non è equo ma è anche moralmente censurabile. Adesso, per fortuna, una sentenza della Cassazione stabilisce, una volta per tutte, che il contraddittorio va attivato "obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente". Un concetto semplice, quasi "didascalico", presente nello Statuto del Contribuente, ma troppo spesso disatteso per meri obiettivi di cassa".