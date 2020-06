“Serprino weekend”: cene frizzanti, bike tour, cicchetti e relax, le adesioni entro il 5 luglio

Il Consorzio vini Colli Euganei, d’intesa con la Camera di Commercio e le associazioni di categoria, tra cui APPE, sta organizzando l’iniziativa promozionale “Serprino Week End”, da giovedì 16 a domenica 19 luglio, per dare una “scossa” non solo al comprensorio collinare ma a tutto il territorio della provincia di Padova in generale.

Una serie di eventi

L’idea è quella di creare una serie di eventi diffusi che ruotino intorno alla “bollicina euganea” e che possano essere appetibili e appetitosi per tutte le tasche e tutti i palati. Non si tratterà solo di enogastronomia, ma anche di terme, di natura, di siti di interesse storico culturale, di ville e castelli, di percorsi in bicicletta…. insomma tutte le bellezze che i Colli Euganei e l’intera provincia di Padova possono offrire.

Il Consorzio vini Colli Euganei

Il Consorzio vini Colli Euganei raccoglierà tutte le proposte che arriveranno e le inserirà in un unico calendario. Gli eventi verranno poi promozionati sia singolarmente, che complessivamente, su stampa e social.

Lo scopo

Lo scopo è quello di far uscire le persone, e portarle a scoprire la miriade di attività che operano nel territorio provinciale di Padova e far lavorare bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, alberghi, cantine, ecc. Più saranno i soggetti coinvolti, maggiori saranno le proposte e più ricca e preziosa sarà l’offerta.

La promozione

Il Consorzio, come già detto, si impegnerà con la promozione dei vari eventi, ma resta anche a disposizione per le attività di pubblico esercizio che volessero ospitare una cantina per una degustazione guidata o un aperitivo: gli esercenti interessati possono prendere contatti con Lisa Chilese al numero 049.5212107.

La domanda di adesione

Il MODULO ADESIONE va compilato e restituito entro il 5 luglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ulteriori info

https://www.appe.pd.it/iniziativa-promozionale-serprino-week-end-per-far-lavorare-i-pubblici-esercizi-adesioni-entro-il-5-luglio/