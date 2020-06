«Recupereremo il fatturato perduto»: il post lockdown dei servizi con droni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"«Recupereremo il fatturato perduto, e chiuderemo l'anno centrando i target prefissati pre Coronavirus» ne è certo Raffaello Schiavon, fondatore di Overfly.me, società attiva nel mondo dei servizi aerei effettuati da sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, i droni di cui tanto si è parlato anche nelle settimane di lockdown.

«Ripartire bene»

«Non c'è motivo per cui non si dovrebbe ripartire bene, anzi. Ci sono elementi che ci fanno essere più che ottimisti. Innanzitutto si stanno avviando molte campagne di comunicazione, nazionali e locali, che puntano ad alimentare la ripresa turistica. Non ci sarà iniziativa che non prevederà l'impiego di un drone nella propria shooting list: le produzioni più local genereranno opportunità per gli operatori droni di zona, quelle di respiro nazionale innescheranno business per le aziende più strutturate, come la nostra».

L'azienda

Ma non saranno solo i media a generare nuova domanda secondo Schiavon, la cui azienda - nata nel 2014 presso l'Incubatore Aziendale dell'Università di Padova - divide il proprio fatturato tra service per produzioni televisive/corporate, ed attività di ispezione e misurazione aerea per committenti istituzionali. «Se il Governo darà seguito agli intenti "sblocca-cantiere", il volano dell'edilizia innescherà affidamenti e bandi per attività aeree di varia tipologia ed entità, in grado di produrre numeri importanti per il nostro settore».

La ripresa

Prospettive di ripresa incoraggianti avvalorate, secondo l'imprenditore padovano, da una netta crescita delle "richieste di preventivazione" ricevute dalla società nelle ultime due settimane, secondo un' analisi effettuata da Overfly.me su tutti i propri canali commerciali, online ed offline, in fase di pubblicazione nel sito www.overfly.me."