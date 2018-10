Per raccontare e spiegare la 'città intelligente che verrà': a Padova il convegno "La smart city per tutti"

La smart city? Per tutti. Perché la “città intelligente” riguarda (e riguarderà) tutti da vicino. E va dunque 'conosciuta': martedì 9 ottobre, a partire dalle ore 18, rappresentanti dell’economia e delle istituzioni si riuniranno nella sede di Ascom Confcommercio - in piazza Bardella alla Stanga - per parlare proprio della 'città intelligente che verrà'.

Il programma

Organizzata da Servizi & Sviluppo, il raggruppamento dei servizi avanzati dell’Ascom, la serata verrà aperta dai saluti del vicepresidente di Servizi & Sviluppo, Mario Beltrame, per poi proseguire col presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin, con quello della Camera di Commercio, Antonio Santocono e col vicesindaco Arturo Lorenzoni. I lavori entreranno poi nel vivo con la presentazione della ricerca sulla “Smart City Padova” ad opera del presidente di Servizi & Sviluppo Ascom, Nicola Bertin mentre Marco Menna di EY Partner Advisory Services presenterà l’analisi sulla città intelligente. Le tre migliori smart city in Italia e la smart destination saranno appannaggio del direttore generale dell’Ascom, Otello Vendramin e di Antonio Piccolo, presidente del Consorzio Turistico di Padova. Giulio Vale di Key Account Manager Came presenterà invece gli interventi efficaci realizzati in città italiane ed estere ed infine, prima della chiusura dei lavori da parte di Nicola Bertin, saranno analizzate, a cura del Sindacato Tecnologie e Servizi Innovativi dell’Ascom, le app in uso nelle smart city italiane.