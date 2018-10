Spaccate, un aiuto concreto per chi vuole aderire al progetto "Negozi Sicuri": la proposta di Ascom

Una linea di credito a tasso agevolato per chi vuole mettere in sicurezza il proprio negozio: è questa l'offerta di Ascom Confcommercio Padova.

Il progetto "Negozi Sicuri"

Il presidente Bertin, d'altronde, l’aveva evidenziato fin dal primo momento: «Dobbiamo prendere spunto dalle spaccate di questi mesi per migliorare la sicurezza dei nostri esercizi». Anche contando sull’aiuto del Comune che, col progetto “Negozi Sicuri”, ha stanziato 200mila euro e fino al 14 dicembre permetterà di richiedere un contributo per l’installazione di nuovi sistemi di sicurezza nei negozi. Il progetto, concordato con le Associazioni di categoria, prevede l’erogazione di un contributo ai titolari di pubblici esercizi e attività economiche qualificate come micro o piccola impresa, che vogliano migliorare la sicurezza passiva dei propri negozi con l’installazione di sistemi di video allarme antirapina e antintrusione, blindature, serrande e saracinesche vetri vetrine e porte antisfondamento, inferriate, porte blindate e impianti esterni aggiuntivi di illuminazione. Il contributo per l'acquisto è pari al 50% dell'importo sostenuto, tenuto conto che la spesa minima deve essere di 500 euro (Iva esclusa) e il contributo massimo erogabile è di 2mila euro (Iva esclusa).

La proposta di Ascom

Non dunque l’intero importo ed, in ogni caso, il contributo verrà riconosciuto a spese sostenute. Ecco, dunque, che l'Ascom viene "in soccorso" dei propri soci, come spiega il presidente Patrizio Bertin: «Grazie al nostro Fidi Impresa & Turismo Veneto che si avvale della collaborazione di Banca Patavina, abbiamo attivato una convenzione che permetterà di accedere ad una linea di credito fino all’importo massimo di 10mila euro e per una durata massima di 12 mesi, al tasso particolarmente favorevole del 3,75%. Un modo concreto e vantaggioso per poter aderire all’iniziativa del Comune senza dover sborsare la cifra richiesta in un’unica soluzione. Siamo fiduciosi che, come anticipato dall’assessore Antonio Bressa, un intervento di questo tipo, possa riguardare anche il prossimo anno in modo così da offrire a più imprenditori possibili l’opportunità di mettere in sicurezza il proprio esercizio e alle forze dell’ordine un aiuto per il lavoro che compiono ogni giorno al servizio della comunità».