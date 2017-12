Padova Space Night, successo per la serata "stellare": oltre 400 i commensali

Un azzurro intenso ha colorato la Padova Space Night, un evento esclusivo di promozione del nostro territorio voluto dalla Camera di Commercio di Padova e organizzata da Promex – la sua azienda speciale – diretta da Franco Conzato. All’evento, a cui hanno partecipato i 31 ospiti stranieri del settore aerospaziale provenienti da 12 Paesi e giunti a Padova per la Space Week di Promex, è stata l’occasione per offrire alla città l'occasione per dire che "Padova c'è" quando si parla di spazio e di aziende che, con lo spazio e per lo spazio, ci lavorano o potrebbero farlo. D'altra parte, come hanno orgogliosamente osservato sia il presidente della Camera di Commercio, Fernando Zilio, che il rettore dell'Università, Rosario Rizzuto, che il sindaco Sergio Giordani saliti sul palco per salutare una platea di circa 400 commensali che comprendeva autorità civili e militari, rappresentanze delle associazioni di categoria, imprenditori del comparto aerospaziale ma anche semplici amanti della buona cucina attirati dal "menu stellare" predisposto dai ristoratori divenuti "Ambasciatori dell'Alta Cucina Padovana" in occasione di Expo 2015, Padova può vantare trascorsi storici non indifferenti.

L'EVENTO.

Un evento di promozione territoriale, quello allestito al padiglione 11 di Padovafiere, che ha portato tutti in orbita grazie all’immesive storytelling realizzato da un’azienda padovana. Attraverso la voce di Moreno Morello - in forma smagliante - e la presenza di Franco Malerba – primo astronauta italiano che ha raccontato non solo un'esperienza personale eccezionale, ma anche la progettualità "italiana" che sottende a molte iniziative internazionali che hanno lo spazio come oggetto. E che lo spazio ormai parli discretamente anche italiano e non disdegni di avere un "accento" padovano, se ne è avuta conferma nel messaggio che Paolo Nespoli, l'astronauta italiano attualmente nella stazione orbitante, ha inviato ai partecipanti alla serata sottolineando proprio il forte legame della città di Padova con lo Spazio (Galileo, Bepi Colombo, la Specola…) ed il ruolo peculiare dell'Università di Padova, ed in particolare del Cisas, per ciò che rappresentano per la ricerca e per la progettualità in campo aerospaziale.

LA PREMIAZIONE.

Ma Padova Space Night è stata anche l'occasione per insignire del premio "Volpato - Menato", riconoscimento intitolato a due figure storiche dell'economia padovana, quattro tra persone e strutture particolarmente attive sul fronte dell'innovazione, un tema particolarmente caro al presidente Fernando Zilio che sull'innovazione spinta ha legato il progetto "Padova 4.0" della Camera di Commercio. Così i premi sono andati a Gianni Potti, "padre" del DigitalMeet, per la sua eccezionale "capacità innovativa" confermata anche nel corso della serata quando, nel ritirare il premio, ha detto che "Padova merita di candidarsi subito capitale europea dell'innovazione". Quindi Carlo Pasqualetto, fondatore di Azzurrodigitale, per "la proiezione verso il futuro", Unismart Padova Entreprise per la "promozione e valorizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche dell'Università" ed infine Lab Network srl per aver "creato il fablab nel territorio". "La Padova Space Night - hanno commentato in chiusura di serata Zilio e Conzato – ha permesso di far lavorare in sinergia attorno ad un'idea di futuro possibile non solo la Camera di Commercio e Promex, ma anche Università, Cisas, Unismart, Comune, Regione, Agenzia Spaziale Italiana e Agenzia Spaziale Europea".