Dal 13 luglio sarà attivo il nuovo sportello della Camera di Commercio all'Interporto

I servizi anagrafico-certificativi della Camera di Commercio tornano a presidiare la ZIP di Padova, per essere più vicini e comodi alle esigenze delle imprese. Dopo aver sospeso il servizio decentrato presso il Consorzio ZIP, l’ente camerale sbarca nuovamente nel cuore della Zona industriale aprendo al pubblico un nuovo sportello presso gli uffici di Interporto Padova in Galleria Spagna 16.

Nuovo sportello

Da lunedì 13 luglio sarà infatti attivo il presidio camerale rivolto a imprese e professionisti: sarà aperto su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12,30. Si tratta di un vero e proprio sportello territoriale, gestito dai funzionari dell’Interporto adeguatamente formati dall’ente camerale, che mira a fornire all'utenza interessata alcuni servizi anagrafico-certificativi della Camera di Commercio di Padova. Allo sportello si possono richiedere visure e bilanci (non i certificati, né le visure protesti) riguardanti l’iscrizione al Registro delle Imprese ed Albo Artigiani. E’ inoltre possibile effettuare, previa prenotazione online, il servizio di ricezione e riconsegna dei libri soggetti a bollatura e presentare la domanda per il rilascio delle carte tachigrafiche.

Vicinanza alle imprese

Come evidenzia il presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono: «Con questo sportello decentrato la Camera di Commercio continua a dimostrare la propria vicinanza alle esigenze delle imprese. Le agevolazioni per le imprese saranno notevoli, a cominciare dalla necessità di non dover più raggiungere la sede della Camera di Commercio nel centro cittadino di Padova per la periodica prestazione di servizi. Il tutto si tradurrà in meno code, meno tempi di attesa e minori disagi per imprese ed artigiani della ZIP e anche dell’area del Piovese». Piena soddisfazione per il nuovo servizio è espressa anche dal presidente di Interporto Padova, Sergio Gelain: «Come Interporto Padova siamo molto contenti di questa sinergia con Camera di Commercio che è esattamente in linea con la nostra filosofia: essere una impresa che offre servizi di qualità alle aziende insediate in Interporto Padova e delle aree limitrofe. La competitività di un territorio, passa anche dai servizi a disposizione delle imprese e non è un caso che Interporto Padova sia una location ambitissima dalle aziende della logistica, al punto che i nostri magazzini sono sempre tutti occupati». Il presidio dell’Ente camerale servirà così una delle aree industriali ed artigianali ritenute fra le più vaste e importanti d’Italia. E’ stimato che il potenziale bacino d’utenza del presidio camerale presso la ZIP sia di oltre 10.000 imprese distribuite nei territori del Comune di Padova e dei comuni limitrofi.