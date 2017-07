Nuovo supermercato Montegrotto, Ascom: "Il sindaco salvaguardi il territorio"

Arriva anche dall’Ascom la richiesta di sospendere l’iter per la realizzazione del nuovo supermercato che dovrebbe sorgere a Montegrotto Terme tra via Roma e via Corso.



TURISMO. “Anche se dovesse trattarsi di una struttura di medie dimensioni – precisa il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin – che dunque, in base alle normativa regionale sul commercio non richiede autorizzazione alcuna, non vi è dubbio che l’insediamento non va fatto per tutte le buone ragioni che, da anni e soprattutto di questi tempi, ci vedono impegnati a contrastare con ogni mezzo ciò che significa attentare all’integrità del territorio e attentare, nel contempo, all’attività turistica che, per l’intera provincia, ma soprattutto per l’area termale, è l’essenza della nostra economia”.



CHIAVE DI SVOLTA. L’Ascom si muove dunque in piena sintonia con Federalberghi Terme Abano Montegrotto nel chiedere all’amministrazione sampierana di trovare le soluzioni tecniche e giuridiche per evitare che il supermercato possa nuocere alla vocazione turistica di Montegrotto. “Se come sembra – continua Bertin – qui non abbiamo il problema di scelte pregresse che limitino o impediscano del tutto ai sindaci di mettersi di traverso ai progetti della grande distribuzione, chiedo al sindaco Mortandello di non cedere alle sirene rappresentate da qualche maggiore entrata, ma di farsi paladino della lotta per la salvaguardia del territorio e la promozione di un turismo verde e sostenibile che è poi ciò che chiedono i turisti”. Sarà il Prg-Pat la chiave di volta per la soluzione del problema? “Io voglio sperare di sì – aggiunge il presidente mandamentale dell’Ascom, Michele Ghiraldo – e voglio anche sperare che le posizioni del sindaco avverse alla realizzazione di altre strutture (Due Carrare, Abano, San Giorgio delle Pertiche, ecc.) valgano anche per il territorio che lui è stato chiamato ad amministrare. D’altra parte che la difesa del suolo sia una priorità assoluta dei nostri tempi lo ha detto con chiarezza anche Papa Francesco nella sua enciclica “Laudato Si’”, un “manifesto” per il futuro dell’umanità che deve riguardare non solo i massimi sistemi mondiali, ma anche ogni singolo pezzo di terra ancora preservato dall’assalto di un’edilizia troppo spesso solo speculativa e, dunque, assolutamente inutile”.