SytApp, la App che ti porta nei negozi

Si chiama SytApp, l’applicazione che capovolge il paradigma acquisti e tecnologia. Un’applicazione che non ti dice da dove farti spedire un prodotto ma ma dove andare a prenderlo. «Questa è la cosa interessante - spiega l’assessore Antonio Bressa - di questa App, che va a tutela dei negozi e non che li danneggia. Lo strumento dell’online messo al servizio dell’off line. Avvicina le persone ai negozianti».

Stefano Sorrentino, uno degli ideatori e sviluppatori dell’app, ci spiega come si usa: «E’ semplicissimo, una volta scaricata si può cercare un certo prodotto e si scopre dove e a che prezzi si possono trovare a un passo da casa. Si può a quel punto anche chattare col commerciante, in modo da potere avere anche informazioni in più».