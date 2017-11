Safilo taglia il personale: a rischio 38 posti di lavoro nel colosso dell’occhialeria

Safilo, azienda leader nel mondo dell’occhialeria ha annunciato il licenziamento di 38 dipendenti sui più di 1000 che fanno parte del suo organico. La decisione riguarda gli impiegati, alcuni quadri dirigenziali e tre operai. La mossa è una conseguenza del calo delle vendite che ha fatto segnare un -15% rispetto al 2015.

I SINDACATI

Il fatturato in ribasso è stato causato dalla perdita di alcune partnership commerciali con griffe blasonate come quella di Gucci che secondo i sindacati non sono state sostituite a dovere. Il piano di rilancio che Safilo aveva presentato due anni fa è a lunga gittata e dovrebbe concludersi nel 2020, con la produzione propria. Secondo i sindacati a pesare sul calo è la delocalizzazione, con gli occhiali non prodotti in Italia. “I risultati finora raggiunti non permettono di stare tranquilli- spiegano i sindacati- soprattutto visti i continui cambi di responsabili e dirigenti di spicco nei diversi settori”. La trattativa resta comunque aperta come spiegano ancora i sindacati: “La strada per rilanciare l’azienda non è certo quella del taglio del personale”.