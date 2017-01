Il Tar boccia il piano commerciale di Bitonci e dà il via libera agli ipermercati a Padova

Il Tar del Veneto ha dichiarato illegittimo il "Piano del commercio al dettaglio su area privata", approvato dalla giunta dell'ex sindaco di Massimo Bitonci con l'intento di limitare nuovi centri commerciali in città, specie in zona industriale. La decisione è motivata innanzitutto da un presunto errore procedurale, ovvero la mancata approvazione del documento anche da parte del consiglio comunale. Una sentenza che "apre, di fatto, le porte alla proliferazione della grande distribuzione a Padova", come afferma il presidente dell'Ascom Patrizio Bertin, presidente dell'Ascom, che annuncia: "Con l’aiuto degli avvocati, è cominciato lo studio della sentenza del Tar e si è provveduto a fissare per lunedì 16 gennaio la data del consiglio direttivo straordinario. In quella sedel ribadiremo con forza che un errore madornale non può far morire il commercio padovano".

LA REPLICA DI BITONCI. Immediata la replica dell'ex primo cittadino: "La procedura del Piano commerciale per le grandi strutture di vendita è stata seguita dai dirigenti come previsto per legge - dichiara Bitonci - il Piano è stato consegnato in via preliminare a tutte le associazioni di categoria, approvato dalla giunta comunale secondo le indicazioni della Regione e, cosa importante, non prevedeva nessuna nuova autorizzazione rispetto alle scelte delle precedenti amministrazioni. Lo strumento pianificatorio commerciale è comunque stato approvato dal consiglio comunale, come allegato al piano degli interventi e nella procedura di concertazione. Gli effetti della 'spericolata' sentenza del Tar, non conforme con le direttive regionali sulle grandi strutture, sono nulli - conclude - perché le richieste di apertura di nuovi centri commerciali sono tutte prive di cconformità urbanistica".