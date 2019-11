Gli ambulanti esultano: scongiurato l'aumento della tassa di occupazione del suolo pubblico

Scongiurato (a meno di clamorosi dietrofront da parte del governo) il pericolo di aumento della tassa di occupazione del suolo pubblico: è questo il risultato dell’incontro - avvenuto in sede ministeriale - tra i rappresentanti delle organizzazioni degli ambulanti ed i viceministri Castelli e Misiani.

L'incontro

«D’altra parte - commenta in proposito il presidente degli ambulanti della Fiva Ascom Confcommercio di Padova e presidente regionale, Ilario Sattin - un ulteriore inasprimento della pressione fiscale nei confronti degli operatori del settore sarebbe (ed è) assolutamente inaccettabile in un momento di profonda crisi qual è quella che sta interessando gli operatori su area pubblica». Ai viceministri sono state evidenziate anche le reali difficoltà della categoria chiamata al rispetto della corretta applicazione dell’invio telematico degli scontrini, collegati alla lotteria e all’utilizzo dei POS: «Abbiamo fatto presente le oggettive difficoltà - continua Sattin - che consistono nel tempo limitato in cui l’attività viene svolta, molto spesso anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli: tutte situazioni che non consentono di espletare al meglio le nuove incombenze». Da qui la richiesta di un rinvio delle nuove norme o, quantomeno, l’abrogazione delle sanzioni previste, così come è stato chiesto di innalzare il limite forfettario a quota 150 mila euro, con la contestuale soppressione degli adempimenti relativi. Anche in materia di rinnovo delle concessioni i rappresentanti degli ambulanti sono stati chiari: inserire in Finanziaria il rinnovo automatico della scadenza del 2020. Conclude il presidente degli ambulanti della Fiva Ascom Confcommercio: «Ai rappresentanti del governo è stato fatto altresì presente che sulla misura relativa al canone unico per gli ambulanti, contenuta all’interno del disegno di legge di bilancio, servono tecniche migliorative di applicazione della nuova tariffa, allo scopo di ridare dignità all’occupazione ed al lavoro dei nostri imprenditori che operano nei mercati locali».