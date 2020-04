Rifiuti e occupazione del suolo pubblico: Ascom chiede l'annullamento delle tasse

É una richiesta ferma quella di Ascom Confocommercio: la tassa sui rifiuti e quella per l'occupazione del suolo pubblico vanno annullate fino a fine emergenza per tutti gli esercenti della provincia che sono costretti a rimanere chiusi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Situazione drammatica

Diversi Comuni hanno già concesso nelle scorse settimane una serie di proroghe al pagamento, ma per Ascom Confcommercio la manovra non è sufficiente e per questo il presidente Patrizio Bertin sta inviando a tutte le amministrazioni comunali della provincia una richiesta formale di annullamento. «Chiederò che la tassa per l’occupazione di suolo pubblico dovuta a bar, ristoranti e ambulanti che vendono prodotti non alimentari sia cancellata come pure quella sui rifiuti che vista la chiusura non vengono prodotti - spiega il presidente -. La chiusura forzata rischia di essere un'ecatombe: troppi gli esercenti che temono di dover chiudere definitivamente perché non vedono spiragli di ripresa».