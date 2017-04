Terme, promette bene il mese di aprile ricco di festività: "Strutture tutte quasi al completo"

Inizia nel migliore dei modi l'apertura di stagione per gli hotel delle Thermae Abano Montegrotto, con il mese di aprile scandito da un susseguirsi di giorni di vacanza grazie alle festività di Pasqua, del ponte del 25 aprile e del Primo maggio.

TERME QUASI SOLD-OUT. "Ci attendono quindici giorni di grande affluenza, con occupazione che supera il 90% in quasi tutte le strutture del Bacino termale euganeo - spiega Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto - moltissimi gli italiani che hanno prenotato per i prossimi giorni, soprattutto famiglie che approfittano della chiusura delle scuole. Il meteo non sembra essere del tutto rassicurante e questo consente alle Terme di essere tra le mete più congeniali anche in caso di cattivo tempo. In questi giorni sono già arrivati numerosi francesi che hanno iniziato prima le vacanze pasquali, ma nei prossimi giorni ci attendiamo anche i turisti di lingua tedesca".

IL "NEO". "In linea di massima la stagione è partita bene dal punto di vista delle presenze turistiche e ci fa piacere che le Terme Euganee siano prese sempre più come riferimento per l’offerta termale e benessere tanto da ritornare leader a livello nazionale per quanto concerne i flussi turistici legati a questo tipo di vacanza - prosegue Boaretto - al solito, l'unico neo è quello relativo al minimo di soggiorno dal momento che, anche in un periodo in cui potrebbero concretizzarsi le due settimane di vacanza unendo i ponti, registriamo la preferenza da parte dell'ospite italiano di concentrare la sua esperienza alle terme nei giorni del weekend, con scarso interesse per le cure fangoterapiche. A questo si aggiunge il fatto che, purtroppo, il mantenimento di un livello eccellente dei servizi alla clientela comporti costi davvero elevati e i margini aziendali non riescono a dare le stesse soddisfazioni delle presenze turistiche".