THRON, 1 su 3 assunto dopo uno stage: l’azienda padovana premiata dall’Università

THRON, azienda padovana specializzata in tecnologie SaaS, è tra le vincitrici del premio "Best Talent Hunter, le migliori aziende a caccia dei migliori talenti", indetto dall’Università di Padova. L’iniziativa celebra ogni anno le realtà che più di tutte si sono distinte per le attività di recruiting ed employer branding tramite i servizi del Career service dell'ateneo e per la qualità di stage/tirocini attivati con gli studenti e laureati dell'ateneo. L’azienda - che ha sviluppato l’omonima piattaforma per gestire contenuti digitali con l’intelligenza artificiale - si è aggiudicata un importante riconoscimento nella categoria “Miglior attività di tutoraggio”.

Otto stage di media

THRON investe da sempre nella formazione di nuovi talenti e negli anni circa il 30% dei dipendenti è stato assunto a seguito di uno stage in azienda. Il sodalizio con il mondo dell’Università si è rafforzato nel tempo, creando diverse opportunità di lavoro, che hanno permesso all’impresa fondata da Nicola Meneghello (CEO) e Dario De Agostini (CTO) di diventare un’eccellenza a livello mondiale nel mercato del Software per l’industria del marketing. Ogni anno vengono attivati mediamente 8 stage, con notevoli opportunità sul piano della crescita professionale. Il numero di stagisti è sempre proporzionato alle figure junior e senior assunte in azienda, che li seguono passo passo. L’attenzione alla formazione dei singoli tirocinanti, del resto, è una priorità per THRON, che vuole investire nella creazione di figure di alto profilo per portare avanti la rapida crescita del gruppo. Solo nel 2019, da queste collaborazioni sono scaturite 4 proposte di assunzione.

Master università

Le iniziative sul territorio che, da 10 anni, vedono THRON in prima linea sono diverse: dalla partecipazione al Programma StageIT, pensato per agevolare l'incontro tra studenti e imprese del settore informatico, a diversi interventi in specifiche lezioni accademiche in corsi dell’Università di Padova e master di H-FARM, fino alla partnership con la CUOA Business School per lo svolgimento di stage curricolari. Obiettivo: trasferire competenze pratiche, attraverso la presentazione del caso di studio THRON e delle tecnologie sviluppate in azienda, per diffondere sul territorio una cultura dell’eccellenza legata al mondo dell’innovazione. «Siamo entusiasti del riconoscimento ottenuto per la nostra attività di tutoraggio agli studenti. I talenti vanno coltivati e le imprese del territorio devono far sistema e investire per creare gli spazi dove questi possano scoprirsi ed emergere. È una nostra responsabilità e prerogativa», ha affermato Nicola Meneghello, CEO e cofondatore di THRON.