Turismo, i consorzi delle Thermae Abano Montegrotto insieme per il bando regionale

Si sono incontrati nei giorni scorsi, i consigli direttivi del Consorzio Terme Euganee e del Consorzio Veneto Acqua e Terme, per prendere in esame il decreto della giunta regionale (n. 56 del 06/04/2017) sul progetto di eccellenza interregionale "Terme, benessere, salute", volto a promuovere e valorizzare le destinazioni e i prodotti riconducibili al turismo termale ed allo star bene in senso olistico.



PROMOZIONE UNITARIA DEL TERRITORIO. Proprio nell'ottica di potersi aggiudicare il bando, la settimana scorsa i rispettivi presidenti dei consorzi delle Thermae Abano Montegrotto, Umberto Carraro e Gianni Gottardo, hanno firmato dal notaio su mandato dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo l'atto pubblico per costituire l'Associazione temporanea di impresa che andrà a presentare la domanda di partecipazione, riconoscendo l'importanza centrale della promozione unitaria del territorio.



LE IDEE, IL PRIMO FILONE. Le idee finora messe sul tavolo di lavoro volte a sviluppare il termalismo seguono, quindi, i due filoni tracciati dalla proposta regionale. Il primo si svilupperà secondo modalità maggiormente legate alla cura termale tradizionale, vertendo su incontri di coinvolgimento verso le associazioni di malati reumatici in Germania, su corsi di formazione a distanza rivolti ai medici di base per il conseguimento dei crediti ECM, su workshop nel territorio per gli addetti ai lavori ed altre iniziative con riferimento alla risorsa termale in senso stretto.



LE IDEE, IL SECONDO FILONE. Il secondo filone sarà legato alla comunicazione, sono già in previsione la creazione di un'app di destinazione per tutti gli hotel associati, l'inserimento di tutti gli hotel del territorio nel sito Visitabanomontegrotto, che vedrà ampliati i contenuti con particolare risalto alle tematiche della salute preventiva, un importante lavoro di digital story telling con il coinvolgimento di blogger per dei vlog sulla destinazione che trasmettano i valori del territorio a tutto tondo e a tutte le fasce di età ed una serie di investimenti in pubblicità.



L'ACCORDO. "Con questa firma abbiamo lanciato un messaggio di speranza, un ponte verso il futuro - spiegano i presidenti dei due Consorzi, Umberto Carraro e Gianni Gottardo - siamo fiduciosi che questa associazione di impresa possa essere il primo passo verso un nuovo modello di promozione del territorio: indipendente e libero di agire, in accordo con le istituzioni comunali e regionali, per il bene di questa nostra stupenda destinazione".