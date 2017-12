TUTTO PRONTO PER I WORLD’S TOP PERFORMERS DAL CIRQUE DU SOLEIL E DAL NOUVEAU CIRQUE

Ore frenetiche, intense, impegnative per Le Cirque World’s Top Performers, in scena con lo spettacolo ALIS, da venerdì sera a domenica al Gran Teatro Geox di Padova. Come a Bologna (4 Sold Out su 5 show), i biglietti disponibili sono pochissimi. Per i 3 spettacoli serali di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 dicembre si è praticamente al Sold Out. Per chi desidera venire in famiglia o in compagnia, l’organizzazione consiglia lo spettacolo di sabato 16 dicembre alle ore 16 (info e biglietti www.alisticket.it).

I migliori artisti dal Cirque du Soleil e dalle più importanti produzioni internazionali, selezionati per ALIS Christmas Gala, stanno lavorando a pieno ritmo in queste ore sul palcoscenico del Gran Teatro Geox.

Prove generali, rifiniture, verifica di ogni dettaglio, che impegnano uomini e mezzi per questa speciale messa in scena teatrale.

Onofrio Colucci, Direttore Artistico e Maestro di Cerimonia nello show, orchestra i preparativi con lo Show Director Gianpiero Garelli. Insieme dirigono le operazioni, lo staff tecnico e i magnifici 28 artisti di ALIS.

C’è grande entusiasmo e voglia di “far sognare, divertire ed emozionare”.

Si arrampica sul doppio palo cinese Aurelie Brua, soprannominata la Donna Ragno, Volano Lorant & Babò, volteggiando appesi in aria e incanta Asia Tromler con i suoi tessuti aerei, lassù, ad una decina di metri d’altezza. Delphine Cezard e Yves Decoste provano il loro Hand in Hand, un numero emozionante, intenso, vibrante; i Raw Art “giocano” da grandi giocolieri quali sono, mentre Lili Chao Rigolo prova per intero il suo strabiliante numero Sanddorn Balance, nel quale tutto inizia e finisce con una piuma, quello che accade nei 12 minuti di performance ti tiene con il fiato sospeso.

Sono le prove, ma è già abbastanza per capire che lo show di Le Cirque World’s Top Performers punta esclusivamente alla qualità e al talento di artisti che compiono gesti eccezionali, al limite della capacità umane, applauditi in tutto il mondo e oggi finalmente in Italia, a Padova. Poi ci sarà Milano (Teatro della Luna) dal 23 al 31 dicembre e infine Firenze (Teatro ObiHall) dal 4 al 7 gennaio.

ALIS s’ispira ad Alice nel Paese delle Meraviglie, ne attinge, ma mai in forma didascalica, mettendo in valore le qualità umane.

Hanno voglia di raccogliere l’abbraccio e l’affetto del pubblico del Gran Teatro Geox i Top Performers di Le Cirque, desiderano ricambiarlo con la loro arte ed il loro talento.

Manca poco al debutto, peccato non esserci.

Per tutte le informazioni su ALIS – LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS :

Sito: www.lecirquetopperformers.com

FB: www.facebook.com/lecirquetopperformers