Mariavittoria Cacace nuova presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti Esperti Contabili

La dottoressa Mariavittoria Cacace è il nuovo presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Padova: subentra al dott. Francesco Savio che, dopo molti anni di proficuo impegno nel direttivo, continuerà il suo percorso unionista all’interno della Giunta nazionale.

Nuovo consiglio direttivo

Il cambio di presidenza non è l’unica novità: assume il ruolo di vicepresidente la dott.ssa Valentina Scattolin ed entra nel consiglio direttivo la dott.ssa Giulia Zonari. Viene modificato anche il Collegio dei Probiviri con l’inserimento del dott. Massimo Mazzucato in sostituzione della collega Daniela Pavan. La squadra dell’Ugdcec Pd per il periodo 2019-2022 risulta dunque così composta:

Presidente: Mariavittoria Cacace;

Vicepresidente: Valentina Scattolin;

Segretario: Gloria Polimeno;

Tesoriere: Stefania Varotto

Presidente dei probiviri: Roberta Ranalli.

Probiviri: Massimo Mazzucato e Francesca Paperini;

Consiglieri: Emanuele Artuso, Alberto Marinello, Alessia Zantomio, Giulia Zonari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mariavittoria Cacace

Mariavittoria Cacace, classe 1988 è iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova dal 2014 ed ha ricoperto dapprima il ruolo di Segretario e successivamente di Vicepresidente dell'Unione padovana dei Giovani Commercialisti. Ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto tributario internazionale ed esercita la professione di dottore commercialista all’interno dello studio di un Professore dell’Università di Padova. Commenta la nuova presidente: «Sono davvero felice ed orgogliosa di poter ricoprire questa prestigiosa carica. Continuerò il virtuoso percorso già iniziato con questo gruppo, perseguendo sempre gli interessi dei giovani professionisti della nostra categoria. L'emergenza Coronavirus ci metterà alla prova nei prossimi mesi, pertanto sarà sempre più importante rimanere uniti per riuscire ad essere ascoltati, anche dalle istituzioni. Come Ugdcec Pd continueremo a svolgere la nostra attività a sostegno dei giovani colleghi, nella consapevolezza di essere una categoria essenziale per le imprese e la collettività». Nessuna interruzione delle attività nonostante le misure di contenimento del contagio da Covid-19 impongano importanti restrizioni: «Unione Giovani è - e lo rimarrà anche e soprattutto in questo contesto emergenziale - condivisione. Modalità di ritrovo alternative e l’utilizzo di strumenti tecnologici ci aiuteranno a mantenere vivo e a diffondere con uguale forza e determinazione lo spirito di colleganza, amicizia e solidarietà che caratterizza la nostra Unione». Il neo presidente ha raccolto il testimone da Francesco Savio che, dopo molti anni di proficuo impegno nel direttivo, si è dimesso per continuare il suo percorso unionista all’interno della Giunta nazionale dell’Ungdcec.