Unox, con sede principale a Cadoneghe, è great place to work certified per il secondo anno consecutivo

Per il secondo anno di seguito Unox è risultata “un gran bel posto dove lavorare". L'azienda, con sede principale a Cadoneghe, leader mondiale nei forni professionali per ristorazione, pasticceria e panificazione, ha ricevuto ancora una volta il riconoscimento Great Place to work Certified. A decretarlo la ricerca compiuta da Great Place to Work Italia, società di consulenza specializzata nell'analisi di clima aziendale che misura la qualità dell'ambiente di lavoro e delle politiche HR.

I dati

L'82% dei 500 dipendenti Unox sparsi nel mondo si sono dichiarati «orgogliosi di far parte di un'azienda innovativa caratterizzata da un ambiente stimolante e da un alto livello di responsabilizzazione nel lavoro». Inoltre, più del 90% del team dell'azienda apprezza l'elevata eticità e correttezza del management e la valorizzazione della diversità. Il risultato raggiunto quest'anno non è vissuto come un traguardo, ma come un nuovo punto di partenza per continuare a migliorarsi ancora di più lavorando sui propri punti critici.

«Immensamente orgogliosi»

«Aver ricevuto anche quest'anno il riconoscimento Great place to work certified ci rende immensamente orgogliosi - dichiara Chiara Franzolin, director of operations UNOX SpA - e dimostra che le attività messe in atto con la partecipazione di tutto il team di UNOX ci permette di migliorare sempre di più. Puntiamo a essere un eccellente luogo di lavoro, in cui ogni persona trova soddisfazioni professionali e personali ogni giorno e ci impegniamo ogni giorno per continuare ad essere una delle migliori aziende Italiane sia per i nostri clienti che per il nostro territorio».

«Rapporto di fiducia e di partnership con i propri collaboratori».

«La certificazione nuovamente raggiunta dimostra la determinazione di UNOX nel miglioramento continuo del proprio ambiente organizzativo - attesta Filippo Dal Fiore, Senior consultant great place to work -. UNOX comprende bene quanto valore aggiunto si possa creare quando si persegue un rapporto di fiducia e di partnership con i propri collaboratori».

About Unox Spa

Fondata a Padova nel 1990, con un fatturato di 120 milioni di €uro nel 2018 ed in costante crescita, UNOX Spa progetta, produce e commercializza forni professionali per i settori della ristorazione, del Retail, della pasticceria e panificazione. UNOX Spa crea tecnologia intelligente applicata ai processi di cottura professionale per affiancare coloro, persone e business, che ogni giorno affrontano la sfida di costruire il proprio successo. La società, con sede a Cadoneghe (PD), dove sono situati stabilimenti produttivi e Headquarters, è diventata negli anni il primo produttore di forni professionali per numero di pezzi venduti nel mondo. All'estero è attiva con propri uffici e filiali commerciali in 25 paesi nel mondo e i suoi prodotti vengono distribuiti in più di 110 Nazioni. Il Team Unox è composto da più di 600 persone, di cui più di 200 con sede all'estero. Più di 50 professionisti, fisici, ingegneri meccanici, chimici ed aerospaziali, che si occupano di ricerca e sviluppo con l'obiettivo di sviluppare intelligenza e tecnologia applicabile ai processi di cottura più diversi. La forza vendita è costituita da "Active Marketing Chef" chef/commerciali che ogni giorno danno la possibilità ai clienti potenziali di provare il forno all'interno del proprio business ed affiancano gli utilizzatori con suggerimenti e consigli per aiutarli a trarre il massimo vantaggio dall'investimento effettuato.