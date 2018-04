Upa, inaugurata la nuova sede di Selvazzano Dentro: "La formazione è indispensabile"

Upa Formazione festeggia trentacinque anni di attività con due nuove sedi e un obiettivo ambizioso: raggiungere nel 2018 diecimila ore di formazione erogate.

Inaugurazione a Selvazzano Dentro

L’ente di scopo di Confartigianato Padova ha iniziato il 2018 con la ristrutturazione di nuovi locali, la realizzazione di più di cento percorsi formativi e un portafoglio progetti, finanziato dalla Regione Veneto, di un milione di Euro. Il 4 aprile sono stati inaugurati gli uffici di Selvazzano Dentro, in via Bracciano 34, dove lavorerà il team di progettazione dell’ente, pronto a rispondere ai bisogni formativi degli artigiani della provincia e dei loro dipendenti. La prossima settimana saranno invece aperte ufficialmente le nuove aule, allestite nella sede di Confartigianato di Sarmeola di Rubano. Ad inaugurare la sede è intervenuto, nella sua doppia veste di Presidente della Provincia e di sindaco Enoch Soranzo.

Questione di formazione

A fare gli onori di casa il presidente di Upa Formazione Lino Fabbian assieme al segretario generale di Confartigianato Padova Tiziana Pettenuzzo ed all'amministratore delegato di Upa Formazione Paolo Giacon. "Cultura e formazione possono fare molto per il progresso del nostro territorio - ha aggiunto il segretario generale di Confartigianato Padova Tiziana Pettenuzzo - e come diceva il maestro Manzi, non è mai troppo tardi, un motto che i nostri associati, sempre disposti ad imparare tecniche nuove e a mettersi in discussione, applicano ogni giorno al proprio lavoro". La formazione digitale, la produzione su misura e le reti d’impresa rappresentano attualmente i principali fronti di attività di Upa Formazione. "La formazione è uno strumento fondamentale per poter guardate al futuro con fiducia - ha commentato il presidente Lino Fabbian - la nostra associazione poggia su colonne portanti fatte di tradizione e innovazione, di cui la formazione è il cemento". Lo scorso anno l’ente ha erogato oltre ottomila ore di formazione, ma nel 2018 vuole fare di più. L’intento è quello di arrivare a diecimila ore, grazie anche al credito d’imposta per la formazione digitale, legato al piano Industria 4.0. Sono diversi gli ambiti di operatività dell’ente: dai corsi per l’apprendistato a quelli dedicati alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi in azienda, dai percorsi del fondo artigiano FART, che prevede la formazione in azienda ai corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo. “Nei nuovi uffici di Selvazzano, gli imprenditori artigiani del territorio potranno incontrare i nostri consulenti, per costruire insieme a loro percorsi personalizzati, che consentano la crescita aziendale e la formazione dei loro dipendenti – spiega Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Padova. Il nostro ente è attivo dal 1983, è stato uno dei primi enti operativi nella nostra provincia ed oggi è pronto a rispondere in modo adeguato alle nuove necessità dell’imprenditoria padovana”.