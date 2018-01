Confartigianato Padova, nuova sede a Treponti di Teolo per Upa Servizi Spa

Una nuova sede a Teolo per Upa Servizi Spa: la società di Confartigianato Padova si è trasferita in via Euganea 89, in località Treponti. L’inaugurazione dei nuovi spazi è avvenuta sabato scorso.

PER GLI IMPRENDITORI DEL TERRITORIO

“Abbiamo voluto offrire agli imprenditori del territorio un ambiente adeguato a soddisfare le diverse esigenze della nostra clientela – spiegano Stefano Zanetti e Roberto Boschetto, presidenti rispettivamente di Upa Servizi Spa e Confartigianato Padova. Nei nuovi locali potremo finalmente offrire, oltre ai classici servizi di tenuta paghe e contabilità, consulenze in materia di contrattualistica, di ambiente e sicurezza, di innovazione, di razionalizzazione dei consumi energetici o di welfare aziendale”. Oltre ai servizi e alle consulenze, nella sede di Teolo sarà possibile conoscere le tante opportunità garantite dal sistema Confartigianato: “Upa Servizi è la principale società del sistema Upa Padova. Per noi gli imprenditori non sono semplici clienti ma associati – spiega il Presidente del Mandamento di Abano e Consigliere di Amministrazione di Upa Servizi Donato Pedron. Questo significa che possono accedere alle tantissime occasioni di risparmio, di formazione e di approfondimento offerte da Confartigianato Padova, un’associazione che da oltre settant’anni tutela e promuove l’artigianato di questo territorio”. Nel corso dell’inaugurazione è stata consegnato una targa di ringraziamento a Paolo Briani, titolare della Cantina dei Colli Tramonte, per la sua generosità e costante presenza nel territorio.