Vendita di auto nuove ed usate: la tendenza degli ultimi anni a Padova e provincia

Continua il momento positivo del mercato delle auto che anche quest’anno sta facendo segnare numeri importanti in tutta Italia. La situazione sembra essere particolarmente positiva nella città di Padova e nella sua provincia e questo lo confermano in primis i protagonisti del settore che operano giornalmente come i compro auto di Soluzione Auto.

Da quel che è emerso dai dati la nostra città sembra essere quella col prezzo medio più alto per quanto riguarda la vendita di auto, con un picco che sfonda i 20mila euro. Italia "spaccata" in due anche per quanto riguarda il prezzo dei veicoli usati, in genere più alto al Nord. Oltre a Padova, nella top ten, ci sono altre tre città venete e per la precisione Vicenza (18.376 euro), Verona (14.052 euro) e Venezia (13.133 euro).

I marchi più gettonati nel 2017

Per quanto riguarda le auto preferite dai padovani, escludendo i marchi che hanno immatricolato meno di 1000 vetture (con la curiosità che Bentley è rimasta al palo e Ferrari è stata a quota 9 con la diminuzione di una vettura rispetto all’anno precedente) la palma del migliore spetta a Fiat che con 3.973 vetture immatricolate si conferma ai vertici ma perde qualcosa come il 16,25%.

A seguire Volkswagen che con 2.729 vetture vendute (contro le 2.552 del 2016) aumenta del 6, 94% e Peugeot con 1.986 (contro le 1.785, ovvero +11,26%). Poche vetture in più rispetto a Renault (1.958) che però, passando dalle 1.703 del 2016 segna un aumento del 14,97%.

Perde, invece, l’1,82% Ford (quinta piazza) che scende dalle 1.873 del 2016 alle 1.839 del 2017, mentre fa l’operazione inversa Opel (sesta) che sale del 2,01% e passa dalle 1.695 vetture del 2016 alle 1.729 del 2017. A 1.500 tonde tonde si ferma Toyota che, però, rispetto alle 1.236 del 2016, riscontra un +21, 36% di tutto rispetto che è anche il risultato più positivo nel raffronto tra i marchi “over 1000” delle immatricolazioni. È a quota 1.233 la Lancia e a 1.063 la Mercedes. Ultima sopra quota 1000 Kia con 1.029 auto immatricolate.

Padova capitale dell’auto d’epoca

Le auto nuove ed usate hanno senz’altro un fascino indiscutibile però non possiamo ammettere che Padova sia ormai da diversi anni il punto d’incontro per i tantissimi addetti ai lavori e collezionisti che si occupano di auto d’epoca. È innegabile che quello che viene ricreato ogni anno alla Fiera di Padova ormai da 35 anni è un appuntamento davvero imperdibile. Ci riferiamo, ovviamente, ad “Auto e Moto d’Epoca 2018” che è in programma dal 25 al 28 ottobre prossimi. Per questa edizione, fanno sapere gli organizzatori, durante l’Asta Bonhams ci saranno tantissime case automobilistiche tra cui anche la novità Shelby che chiamerà a raccolta per la kermesse i tanti appassionati di questa casa automobilistica statunitense.

Per tutte le informazioni su programma completo della tre giorni e prezzi dei biglietti consigliamo di consultare il sito ufficiale.