Venetex supera i 5 milioni di transato, un sostegno concreto per il commercio e le produzioni locali

Continuano a crescere rapidamente i numeri di Venetex.net, il Circuito di Credito Commerciale® del Veneto, uno strumento di pagamento e di credito aggiuntivo e complementare a quelli tradizionali, nato per sostenere l’economia reale e le produzioni locali.

I dati

A meno di due anni e mezzo dall’accensione della piattaforma sono infatti già quasi 600 le aziende e gli studi professionali aderenti che hanno in questi giorni superato un valore di scambi tra loro di 5 milioni di Venetex (1 Venetex = 1 Euro). Una crescita esponenziale, se si pensa che ci sono voluti 20 mesi per effettuare i primi 2,5 milioni, ed appena 8 mesi per raddoppiare questa cifra. Gli scambi in Venetex sono vendite aggiuntive rispetto al fatturato euro, fatture e scontrini in più che le imprese del territorio emettono all'interno del circuito, aiutandosi reciprocamente per creare una liquidità circolare e digitale, ed appunto un fatturato aggiuntivo. «Sono proprio gli aderenti al nostro circuito – sottolinea il Presidente Alberto Baban – a dimostrare la loro soddisfazione nell'utilizzo della nostra moneta complementare, incrementando mese dopo mese gli scambi ed utilizzando con sempre maggiore convinzione il Venetex. E non solo: facendosi anche promotori, con il loro entusiasmo, verso i nuovi aderenti».«La crescita – gli fa eco l'Amministratore delegato Francesco Fiore – deriva dal passaparola e dai tanti incontri pubblici che effettuiamo ogni settimana nelle varie province del Veneto. Si tratta di occasioni in cui sono proprio gli aderenti, parlando della loro esperienza, ad avvicinare al progetto nuove aziende e nuovi professionisti.» Fiore ribadisce, inoltre, che «gli scambi tra aderenti al circuito rappresentano al 100% PIL, economia, fatturati di imprese del territorio, che con questo strumento stanno costruendo tra loro un efficace mercato locale aggiuntivo rispetto al mercato tradizionale in euro.»

Traguardo

«Siamo orgogliosi di festeggiare questo traguardo. Due anni e mezzo fa – riprende Alberto Baban - immaginare che così presto avremmo già creato una comunità di 600 imprese e imprenditori veneti, pronti a scambiarsi fatturato aggiuntivo tra loro sul territorio pagandosi in Venetex, appariva un traguardo lontano. Ed invece abbiamo superato i nostri obiettivi iniziali. Anche l’economia locale ha bisogno di strumenti digitali innovativi e moderni per valorizzare il suo potenziale inespresso e Venetex, insieme ai 12 circuiti di credito commerciale regionali della rete Sardex, è un’esperienza di sostegno alla ‘local economy’ che non ha precedenti.» In particolare la ‘transazione che ha portato a quota 5 milioni è stata effettuata da Ecozema di Schio, che ha speso 400 Venetex, derivanti da vendite aggiuntive concluse nel circuito, presso Piva Gomme sempre di Schio per la sostituzione pneumatici di una vettura aziendale. A sua volta Piva Gomme spenderà molto presto questi Venetex presso un altro aderente al circuito, creando così una dinamica circolare e aggiuntiva di fatturato e lavoro locale.

I prossimi appuntamenti di Venetex.net

Dopo i recenti eventi di Mestre e Montebelluna i prossimi appuntamenti Venetex saranno lunedì 26 alle ore 21 ad Albignasego, Villa Obizzi, organizzato dall’associazione commercianti; il 27 a Costabissara alle ore 19 presso Gelateria Sottosopra; il 3 dicembre alle ore 20.30 a Due Carrare in sala consiliare, in collaborazione con l’amministrazione comunale.