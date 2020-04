Valore e solidarietà: Venetex, il circuito della moneta complementare, lancia la spesa sospesa

Riceviamo e pubblichiamo:

"A un mese dal lockdown e con la prospettiva di dover rimanere chiusi in casa ancora per settimane, chi è nelle condizioni di donare è chiamato a mettere in circolo quel che può: questo generano i venetex (1 venetex = 1 euro), che creano valore e solidarietà, consentendo anche di mettere da parte i preziosi euro che oggi servono a pagare le bollette e le spese fisse non rimandabili.

Come funziona

Il meccanismo della spesa sospesa è molto semplice. I gestori del circuito e gli stessi aderenti hanno già iniziato a versare i loro venetex ai tre negozi aderenti, mediante conto corrente o app sul cellulare. I destinatari sono il Panificio Pavanello di via Pietro Selvatico, la Cooperativa Angoli di Mondo e al servizio MangioQui.it, tutti proiettati al consumo sostenibile ed equo e solidale, queste tre realtà si coordineranno con enti che si occupano di sostegno alle fragilità come la comunità di Sant’Egidio, che indicherà una lista di destinatari cui la spesa verrà portata domicilio. In questo modo si metterà in campo un circuito virtuoso che coinvolge Venetex, produttori equo-solidali e di agricoltura sostenibile, ed enti che si occupano di solidarietà e sostegno alle persone in difficoltà.

La fiducia reciproca

Il direttore del circuito Venetex Giampietro Trabuio: «Generosità, vicinanza al territorio, collaborazione, fiducia sono tra le caratteristiche più belle degli aderenti a Venetex e ancor oggi non smettono di stupirmi. Le aziende che formano il Circuito si scambiano regolarmente beni e servizi dandosi fiducia reciprocamente. Dalla nascita a oggi Venetex ha visto quasi 16mila scambi; 16mila strette di mano che forse senza il Circuito non ci sarebbero state. Con la “Spesa Sospesa” queste strette di mano assumono ancora più senso e valore, diventano il segno tangibile dell’appartenenza ad una comunità».

Il circuito

Ad oggi oltre 10 mila aziende in tutta Italia hanno messo a disposizione 200 milioni annui di beni e servizi da scambiare in moneta complementare dentro il Circuito e migliaia di dipendenti di aziende iscritte ricevono parte della propria retribuzione in crediti sardex.

Nel circuito gli aderenti hanno accesso a credito aggiuntivo senza pagare interessi, riducendo la necessità di disponibilità in euro senza rinunciare ad investire nella propria attività, far crescere progetti personali, far fronte alla liquidità di cassa e promuoversi in una rete di imprese dove collaborazione e fiducia del singolo si trasformano in ricavi e benefici per tutti. Sardex-Venetex: la community dell’economia reale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Info web

Informazioni sul sito : www.circuitovenetex.net"