Veneto Agricoltura: la giunta regionale autorizza le assunzioni a tempo determinato

La giunta regionale con proprio provvedimento ha autorizzato l’agenzia regionale per l’innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura, a procedere alle assunzioni della manodopera agricola e forestale per l’anno 2017.

VENETO AGRICOLTURA. Con la delibera approvata martedì l’Agenzia Veneta è autorizzata a impegnare i 350.000 euro assegnati a luglio a copertura di spese di personale a tempo determinato - precisa Giuseppe Pan, assessore all’Agricoltura della Regione Veneto- nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica. “Nonostante i pesanti tagli di governo, continua l’impegno della regione a sostegno degli operai di Veneto Agricoltura, grazie ad un lavoro di squadra realizzato in stretta e fattiva collaborazione con l’assessore al bilancio, nonché vicepresidente della regione, e con il direttore di Veneto Agricoltura, Alberto Negro”. Il provvedimento autorizzativo, specifica il direttore Negro, rappresenta “un atto importante per molte famiglie dei territori ove opera l’Agenzia, dando anche continuità alle attività e ai progetti in atto”. Le realtà di Veneto Agricoltura interessate dal provvedimento sono i centri sperimentali di Po di Tramontana e Pradon, a Rovigo, e CeRVEG di Conegliano, le aziende ValleVecchia di Caorle (Venezia) e Sasse Rami a Ceregnano (Rovigo) e il Centro forestale di Verona.