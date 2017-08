Chiuso il distaccamento dei vigili del fuoco di Abano, comando di Padova in default

"Ormai non c'è più limite al peggio - spiega l'Unione Sindacale di Base dei vigili del fuoco - come in uno scacchiere vengono mosse le pedine da una parte all'altra del territorio scoprendo intere zone con conseguenti ritardi nell'arrivo dei soccorsi in caso di emergenza"