Le aziende vitivinicole del Veneto esultano: altri 5 milioni di euro di fondi pubblici in arrivo

Nuovi fondi pubblici in arrivo per gli investimenti delle aziende vitivinicole del Veneto: a seguito di economie di spesa da parte di altre regioni verificatesi nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo il Ministero per le politiche agricole e forestali ha comunicato che alla Regione del Veneto che sono stati assegnati ulteriori fondi per 4.801.380 euro.

Finanziamenti

La nuova dotazione - informa l’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan - consentirà di finanziare tutte le 388 domande presenti in graduatorie del bando DGR 22/2019 relative agli investimenti del settore vitivinicolo sostenuti da aziende agricole e agroalimentari portando così l’importo complessivo erogato a 22.062.886 euro.