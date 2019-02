We Can Consulting di Mestrino premiata tra le migliori agenzie gas e power

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Per il quarto anno di fila, We Can Consulting, agenzia di Mestrino nel padovano, si conferma tra le migliori società di consulenza del nostro territorio. Il famoso colosso del cane a sei zampe ha tenuto il suo annuale kick off show, presso la loro sede milanese, premiando i migliori del corso dell’anno appena passato. Gas e power in primo piano con tutte le agenzie nazionali presenti.

We Can ha fatto incetta di premi, confermandosi ancora una volta all’interno del Club Diamond, ovvero il ristretto gruppo delle migliori agenzie italiane. Ma non basta, ad arricchire il palmarès, anche l’Excellence Award Best Performer per il canale agenzie e, a sorpresa, Top Performer 2018 Start Up Technical Agent per il settore caldaie, in forte espansione.

Alla base dell’attività un’attenta analisi del dato, per capire quali sono le reali esigenze, dove va il mercato e quali sono le azioni trasparenti e meno invasive da offrire alla clientela. «Ci siamo evoluti in questo senso - spiega Federico Bregolato amministratore unico di We Can Consulting – ci siamo accorti che il cliente è diventato molto più esigente, abbiamo così ampliato il nostro business, integrando con veri e propri servizi di consulenza mirata»

«La nostra idea e il nostro obiettivo – continua Bregolato - è quello di offrire un servizio completo, chiavi in mano al cliente, che possa non perdere tempo e avere tutti i servizi legati alla casa che magari ha appena acquistato». Insomma, una conferma che l’eccellenza nell’ambito della consulenza fa sempre la differenza, e questi premi lo dimostrano. Al 2019 si guarda quindi con ottimismo e voglia di fare per un’azienda in continua evoluzione e che fa delle risorse il suo fiore all’occhiello.

