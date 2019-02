We-go, agenzia di comunicazione padovana, chiude il 2018 con un aumento del fatturato del 50%

Non sembra conoscere ostacoli la via del successo intrapresa da we-go, l’agenzia di comunicazione padovana specializzata in comunicazione, design, sviluppo software e digital marketing strategico e operativo.

I risultati

L’agenzia, fondata da Tomas De Zanetti, ha infatti chiuso il 2018 con un aumento del fatturato del 50% in due anni e del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato del 30%, arrivando ad una squadra composta da trentacinque professionisti nella quale, contrariamente a quanto potrebbe suggerire l’immaginario collettivo e purtroppo la prassi corrente, la componente femminile arriva a superare il 50% ricoprendo anche ruoli manageriali chiave.

I premi e i riconoscimenti

Nel corso del 2018 l’agenzia ha ottenuto importanti riconoscimenti per il proprio lavoro in rinomati media di settore. Il sito dell’azienda Sarto Bike, ha vinto il premio Miglior sito (del giorno) su Awwwards, riconoscimento internazionale ai migliori siti web per design, creatività e innovazione, e il CSS Design awards, che premia i progetti di sviluppo web considerati un punto di riferimento e innovazione per design della UX, UI e interaction design. Il portale realizzato per Unox S.p.A per il lancio del prodotto “Evereo” si è aggiudicato il premio Special Kudos Award del portale online CSS Design ed è stato votato dal pubblico nelle categorie Best Innovation, Best UI Design (User Experience design) e Best UX Design (User Interface design). Arrivando poi a chiudere in bellezza l’anno essendo nominata tra le 30 agenzie migliori a livello internazionale della classifica annuale di Awwwards, sito web di riferimento per web designer e web agency.

Il metodo di lavoro

Risultati che premiano il metodo di lavoro di we-go, che nasce dal continuo e proficuo confronto con le aziende. «Per ogni nostro cliente adottiamo un diverso approccio strategico partendo da un’analisi dettagliata della sua azienda e del suo mercato di riferimento – spiega il fondatore Tomas De Zanetti -. Guida il nostro modus operandi il principio dellearn-biluild-measure: conosciamo, costruiamo e misuriamo i risultati. Senza però aver paura di ricominciare da capo se necessario. Questo continuo processo ci consente di fornire al cliente quello di cui ha realmente bisogno, che non necessariamente coincide con quello che ci aveva chiesto in partenza. Non rispondiamo semplicemente a una domanda ma creiamo un’esigenza».

La “bold attitude” di we-go

Non stupisce che, attirate dalla “bold attitude” di we-go si siano affidate per le loro attività di comunicazione aziende del calibro di: Colorificio San Marco, che, dopo una proficua collaborazione nel 2018 ha chiamato We-go anche per il rilancio della propria presenza sui Social Media; STIGA S.p.A., azienda leader nel settore dei prodotti da giardino che quest’anno ha chiesto a We-go il concept e la realizzazione di un nuovo format di how to use video; Valigeria Roncato S.p.A, che ha rinnovato il mandato per il Social Media Management; Forpen, che conferma la propria fiducia in We-go che si aggiudica la direzione artistica di tutta la comunicazione on e offline del brand. Carel S.p.A. per la quale l’agenzia si occuperà del Digital marketing aziendale; Yousporty, negozio e-commerce specializzato nel settore della moda sportiva; Mix Legno, azienda specializzata in soluzioni tecnologicamente avanzate e design d’avanguardia, di cui sta curando il rebranding e l’attività di comunicazione offline. Un’apertura d’anno coronata dalla vincita della gara per il brand book Tom Ford dedicato all’eyewear.

