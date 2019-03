Grande successo per l'iniziativa Woman’s Day We Can e il suo open day a Mestrino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'evento, che si è svolto sabato 9 marzo presso la sede di We Can Consulting, in via G.Galilei 40 a Mestrino, ha raccolto più di un centinaio di persone, tra dipendenti e visitatori, che si sono divertiti in una location allestita a festa per l'occasione, tra aperitivo, musica live con i RadioLine e la possibilità di visitare l'azienda, eccezionalmente aperta di sabato pomeriggio.

Il primo intervento è quello di Federico Bregolato, amministratore della società che ha ringraziato i presenti dicendo di essere «molto orgoglioso della sua squadra e del suo team, e che quest'anno ha deciso di celebrare la Festa della Donna - continua Bregolato - proprio perché We Can Consulting conosce la spinta che queste "tigri" - come le ha simpaticamente soprannominate - possono dare. E continua dicendo - che ogni giorno danno tutto e ci permettono di essere quello che siamo».

Un momento di incontro quindi dedicato alle tante collaboratrici e ai loro familiari, che hanno potuto visitare il luogo di lavoro, grazie alla possibilità di partecipare a tour guidati organizzati per l'occasione, e conoscere così anche altri settori, non solo il contact center dove sono abituati a lavorare. Una visita che si snoda lungo i corridoi, passando per i vari reparti dalla zona risorse umane, al back office non dimenticando il reparto IT, dotato di una moderna lavagna interattiva multimediale, detta anche L.I.M., che coniuga la forza della visualizzazione e della presentazione tipiche della lavagna tradizionale con le opportunità del digitale e della multimedialità, e che ha destato il maggiore interesse tra i presenti, soprattutto tra i più piccoli.

Una festa concepita per rendere sempre più protagonista il comparto femminile, numericamente molto forte in We Can Consulting. Sono sempre di più infatti le aziende a misura di donne. Che sono mogli, madri, figlie, nipoti. Ma soprattutto gran lavoratrici, dotate di grande flessibilità, in un gioco di equilibrio tra famiglia e carriera.

