Esperimusme, "Mamma, da dove vengono i bambini?": incontri al Musme

Sabato 29 settembre i laboratori didattici per bambini "Da dove vengono i bambini?" alle 15 e 17 "Come siamo nati? Come è cominciata la nostra vita? Come siamo cresciuti dentro la pancia della mamma? Cosa succede mese per mese ad una piccola cellula che diventa un bambino.

Alle 16 e alle 18 "Questione di genetica". Ognuno ha il proprio DNA ed è bene conoscerlo! Con giochi ed esperimenti ci avvicineremo al mondo della genetica, cercando di scoprire perché somigliamo ai nostri genitori e che cosa abbiamo ereditato da loro.

Info e prenotazioni

https://www.facebook.com/events/742434876099548/

www.musme.it/esperimusme

Gallery