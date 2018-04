1 maggio ai Navigli: musica, area pic nic, barbecue, mangiafuoco e truccabimbi

Anche ai Navigli si festeggeranno i lavoratori. Martedì 1 maggio, nello straordinario scenario che affaccia sul Piovego, e a due passi dal Portello, è prevista l'apertura straordinaria dei chioschi e dei punti ristoro a partire già dalle 10, e la possibilità di fare dei pic-nic in riva al fiume.

Sarà soprattutto una giornata per famiglie e bambini, ma anche i ragazzi potranno divertirsi tra grigliate, spritz e buona musica.

Due i concerti previsti: alle 16 si esibiranno i Koma Wave e alle 21 i Mozoltov.

Dalla mattina i Navigli saranno allestiti per ospitare i più piccoli, che troveranno baby park, gonfiabili, truccabimbi, mangiafuoco e giocolieri. "Per noi gestori questa è una tradizione che non può mancare, ma stavolta partiremo dalla mattina anziché dal pomeriggio - ha spiegato Federico “Chicco” Contin, ideatore e gestore dei Navigli - Ovviamente è una giornata dedicata soprattutto alle famiglie, e per questo invito chi ha figli piccoli a venirci a trovare perché avrà un sacco di sorprese e troverà un ambiente molto accogliente dove prendersi un po' di pausa dalla routine quotidiana".

Dopo la vittoria del bando comunale, la società di Contin dovrà occuparsi anche della manutenzione dell'area, tant'è che per l'occasione è stata falciata l'erba ai bordi del Piovego per allestire delle aree pic-nic fino al Portello.

Ad accompagnare gli spritz e il barbecue, alle 16 ci saranno i Koma Wave, band veneta storica, e con una carriera trentennale, composta da musicisti tutti originari del Portello.

In serata, alle 21, si esibiranno invece i Mozoltov, band folk roots originale che lavora nella riqualificazione di brani famosi di provenienza pop, ma senza l'uso dell'elettronica ed estrapolando una radice folk e balkan e klezmer.

I Navigli terranno compagnia ai padovani e animeranno le serate del Portello fino al 29 luglio. Dall'11 aprile sono già migliaia le persone che hanno affollato i chioschi, che quest'anno sono tutti dedicati alle grandi pellicole del passato. Fino a fine luglio però sono moltissime le iniziative previste, dalla rassegna culturale 'Il libro nel bicchiere', al 'Naviglio Buskers' con gli artisti di strada, fino al classico Spritz World Record, miss Maglietta Bagnata, la serata dedicata alla Taranta e tanta musica live.

