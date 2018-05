“1848. L’anno delle rivoluzioni in Italia e nel Veneto” convegno a Palazzo Moroni

La Sala Paladin di Palazzo Moroni via del Municipio 1 a Padova, lunedì 14 maggio alle ore 18, sarà la sede del convegno “1848. L’anno delle rivoluzioni in Italia e nel Veneto” sviluppato con il seguente programma:

Saluto delle autorità

Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di Padova

Introduce

Gilberto Muraro, Professore emerito di Scienza delle Finanze e già Rettore Università di Padova

“La Rivoluzione del 1848 nel Veneto”

Alba Lazzaretto, Docente di Storia Contemporanea Università di Padova

“La mobilitazione patriottica femminile nella stagione del 1848”

Liviana Gazzetta, Istituto per la storia del Risorgimento italiano Comitato di Padova

Coordina i lavori

Albina Aurora Scala, Presidente Associazione Mazziniana Padova

Nella primavera del 1848 un vento di protesta, un’insofferenza per la dominazione straniera, un desiderio di Patria serpeggiava in molte parti d’Italia. Nel Veneto la prima scintilla scoppiò a Padova, l’otto febbraio 1848, e poi nel marzo la rivoluzione dilagò da Venezia in tutte le città della regione, ma anche nelle campagne. A Venezia fu proclamata la Repubblica, che resistette per più di un anno. Caddero sotto il fuoco austriaco le città venete, ma dopo accanita resistenza.

Informazioni

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Associazione Mazziniana Italiana sezione di Padova

3333604510 - albina.scala@gmail.com