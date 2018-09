Mostra “1918 Padova capitale al fronte - Da Caporetto a Villa Giusti” al San Gaetano

L’Assessorato alla cultura del Comune di Padova, nell’ambito delle commemorazioni per il Centenario della Grande Guerra, organizza una mostra che racconta Padova nell’anno in cui fu la capitale della guerra e della pace in Italia, dalla disfatta di Caporetto, nell’autunno 1917, fino ai giorni dell’Armistizio di Villa Giusti, nel novembre 1918.

La mostra è curata da Marco Mondini.

Iniziativa realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

