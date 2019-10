“1919”, parole e musica nell’anteprima della stagione del teatro Verdi

La serata inaugurale della Stagione 2019/2020 del Teatro Verdi di Padova è un evento che mette insieme le musiche eseguite dall’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, con le riflessioni storico-culturali del giornalista, scrittore e filosofo Marcello Veneziani.

L’intreccio di questi due momenti, cuciti insieme dal regista Giuseppe Emiliani, servirà per raccontare il 1919, anno memorabile che unisce fili narrativi di colore diverso: quello degli eventi principali, tra fascismo, comunismo, Partito Popolare Italiano e un mondo radicalmente mutato in seguito al declino europeo e all’ascesa di USA e URSS, e quello dell’impresa di Fiume, un microcosmo simbolico e vitale che riassume gli eventi in versione eroica, erotica e letteraria. Una serata composta da otto scene, alcune concepite come racconti, altre come orazioni, comizi di lotta e comizi d’amore inframezzati da letture che fanno da spartiacque tra un quadro e l’altro.

Dal Nuovo Ordine Mondiale uscito a Versailles alla nascita del Fascismo rivoluzionario, dell’Italo-Comunismo sull’onda di Mosca e del Partito Popolare, dalla svolta della storia d’Italia nella storia del mondo a una sorta di isola e laboratorio separata dal mondo.

Ulteriori dettagli

Teatro Stabile del Veneto

2 novembre – 20.45

di e con: Marcello Veneziani

e con: l’Orchestra di Padova e del Veneto

direttore: Marco Angius

regia: Giuseppe Emiliani

durata: 1h 30' senza intervallo

Musica e parole per raccontare il 1919, anno fondativo del Nuovo Ordine Mondiale. La voce di Marcello Veneziani si alterna alle note dell’Orchestra di Padova e del Veneto tra riflessione e immaginazione

Ingresso

Biglietti da 5 euro a 32 euro

Intero Ridotto Abbonati Giovani Platea, palco pepiano balconata, 1º ordine balconata 32 euro 29 euro 25 euro 15 euro Palco pepiano no balconta, 1º ordine no balconata, 2º ordine balconata 28 euro 25 euro 21 euro 12 euro galleria 14 euro 12 euro 10 euro 8 euro Posti a visibilità ridotta* platea 20 euro - 15 euro 8 euro Posti a visibilità ridotta* galleria 8 euro - 5 euro 5 euro

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/1919/

https://www.facebook.com/events/2430879133863951/