“2020 Un anno di storie”, presentazione della nuova agenda alla galleria Cavour

Fresca di stampa l’agenda 2020 Un anno di storie (Cleup, 2019) che unisce agli appuntamenti di lavoro e personali piacevoli intervalli di lettura.

Dodici scrittici, padovane e non, che raccontano i mesi offrendo una pluralità di voci, argomenti e scenari inediti e diversi per narrazione, scrittura, temi e personaggi che accompagnano lo sfilare delle stagioni aprendo finestre inaspettate come una sequenza di trompe l’oeil capaci di regalare viaggi ed emozioni nell’intricato quotidiano scandito dagli impegni.

L’agenda, alla sua seconda edizione, è nata da un’idea di Saveria Chemotti, docente, saggista e scrittrice, che ha trovato subito realizzazione per i tipi della Cleup che l’ha realizzata con una grafica d’autore ed esclusiva: le copertine sono infatti opera di Michele Sambin, artista trasversale e sperimentativo, attento all’arte come rappresentazione di contemporaneità e interpretazione.

L’appuntamento per scoprire la nuova agenda 2020 Un anno di storie e le sue scrittrici è martedì 10 dicembre alle 17.30 nello spazio di Galleria Cavour in Piazza Cavour a Padova, alla presenza dell’Assessore alla Cultura del comune di Padova Andrea Colasio, dell’ideatrice del progetto Saveria Chemotti e delle autrici (Elisabetta Baldisserotto, Sivia Battistella, Giulia Belloni, Annalisa Bruni, Giulia Calore, Elianda Cazzorla, Saveria Chemotti, Emilia Bersabea Cirillo, Barbara Codogno, Bruna Graziani, Carla Menaldo, Daniela Rossi).

Entrata libera.

Info web

https://www.facebook.com/events/584632795708602/