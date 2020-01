2020 International Contemporary Art Expo alla QueenArtStudio Gallery

Il primo appuntamento in programma con Queenartstudio Gallery è previsto per domenica 26 gennaio alle ore 17

‘2020 INTERN▲TION▲L CONTEMPOR▲RY ▲RT EXPO’

Un'esposizione prestigiosa con il riconoscimento di

Josè Van Roy Dalì

Il percorso espositivo comprenderà i dipinti, le stampe a tiratura limitata, le foto, le grafiche, digital-art, sculture , oggetti unici, videoart, gioielli, di Artisti Nazionali e Internazionali di cui alcuni già esposti a Bangkok,a Murano e a Padova e in precedenti Manifestazioni, Expo e Importanti Fiere 2019

In mostra le opere di

Adelacreative, Agrippino Martello, Andrea Plank, Andrea Rigon, Anna Ferretti, Antonella Carraro, Antonella Loschi, Betty Gobbo, Carmelo Anzalone, Carmen Luzzardi, Carmen Oggianu Caroggi,Chiara Di Salvo, Clarissa Collenzi, Daciana Pszota , Daniela Delle Fratte’didif', Davide Favaro,Ennio Bastiani ,Esther Luthi,Fabiana Macaluso, Federica Borsatti, Francesca Castro, Francesco Nucciotti, Furio Canaglia, Gabriella Teresi, Gilberto Piccinnini, Giorgia Scoma, Giovanna Caprari, Giovanni Righi, Giovanni Sechi’enoch Entronauta’, Giulia Gellini, Giuliana Griselli, Giuseppe Arduca, Giuseppe Galletta, Gloria De Marco, Jose Luis Lorenzo Diaz, Judith Paone, Katia Scorza, Krees, Libero Alasci, Luc Brun Perasso, Luise Gandon, Luminita Zaharia, Madine, Manuela Vossen, Marco Ambrosini, Marco Papagni, Maria Margarita Ivanova Getova, Marianna Natalello ’Emme’, Matteo Brambilla, Maurizia Braga, Mauro Trincanato-Matяi’, Monica Ferrera, Nevia Rasa, Pb Wood Art, Remo Bonaretti, Ricci, Roberto Fradale, Rosana Lago Rodriguez, Serena Baldaccini, Serena Della Rosa, Silvana Maddalosso, Simone Monney, Simonetta Cericachi, Sinikka Elfing, Siro Polazzetto, Stefano Lepori, Teo Art, Valentina Guadagnucci, Vincenzo Biavati, Vito Aroma Mirarchi.

Inaugurazione

La mostra si aprirà il 26 gennaio 2020 alle ore 17 con la presentazione dell'expo e degli artisti a cura di Maria Grazia Todaro Art Director di Queeenartstudio gallery con il saluto in video di josè dali e di serena baldaccini manager di stay star

A tutti gli artisti verrà consegnato l'attestato di merito 'artista contemporaneo 2020'

un momento di convivialità all'insegna dell'arte con la lettura di alcune poesie dell'artista visiva fotografa e poetessa Monica Ferrera e una mini sfilata di abiti e scarpe dipinti a mano della visual artista ' teo art'. modelle noemi mortella e caterina banfi

Per l'Occasione ci sarà anche la Cerimonia di Consegna degli Attestati Di Onorificenza ‘Maestro internazionale di arte’ che gli Artisti hanno ottenuto durante l’Expo 'Premio It Is Humanity –Images of the World ' a Bangkok

Partner

Blogzine Stay Star dedicato questo mese proprio a Jose Van Roy Dali in copertina,

la Prestigiosa ROYAL MONACO Magazine voluta dal Principe Ranieri di Montecarlo,

Galleria ArtArte di Valentina Marongiu

Radio Studio 91 Live di Padova

foto Andrea Rigon PH

Ingresso e orari

La mostra sarà visitabile dal martedì al sabato ore 17-20 fino al 24 febbraio 2020.

Ingresso libero -chiusura giorni festivi

Info

MariaGrazia Todaro Art Director di Queenartstudio Gallery

Centro Espositivo di Arte Internazionale

Riviera Tito Livio 75-35100 Padova

tel +39 3346447738

Info web