Anniversario del 25 aprile: la commemorazione della Provincia di Padova in diretta Facebook

La Provincia di Padova commemorerà il 75° anniversario del 25 aprile con una diretta Facebook organizzata in collaborazione con Micromegamondo ed Esapolis. Al centro dell’evento, il Museo di Palazzo Santo Stefano, sede storica dell’Amministrazione provinciale che da alcuni anni ha aperto e reso accessibile al pubblico il rifugio antigas e un bunker antiaereo. L’appuntamento online inizierà dalle 16 e proseguirà fino alle 18.30 con link accessibile dalla pagina di Micromegamondo. All’evento parteciperà anche il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui che interverrà sull’importanza storica di questo 25 aprile 2020.

Dentro i luoghi della memoria

«Le visite al Museo in questo periodo sono sospese – ha spiegato il presidente Bui – ma ringrazio gli amici di Esapolis e del Micromegamondo per aver pensato di riportarci virtualmente dentro i luoghi della memoria e parlare tutti insieme di questo storico 25 aprile da Palazzo Santo Stefano. Io spero davvero che, quando si potrà, i giovani in particolare vengano a conoscere da vicino la storia dei loro nonni e bisnonni perché oggi sono messi a dura prova tutti i valori fondanti del nostro Paese. C’è estremo bisogno di ritrovare coraggio e forza nel nostro passato perché, come fecero gli italiani di ieri dopo che terminò la Seconda guerra mondiale, così oggi noi dobbiamo rimboccarci tutti insieme le maniche e ripartire. Invito quindi tutti a seguire la diretta Facebook e a fare domande agli esperti acollegati».

L'evento

L’evento sarà visibile in diretta e in differita sulla pagina Facebook Micromegamondo (https://www.facebook.com/micromegamondo/) a partire dalle 16 e, successivamente, su Youtube nella pagina del Micromegamondo. Un link sarà presente anche nelle pagine Facebook dei musei ed in particolare in quella dedicata al Museo di Palazzo Santo Stefano.

Come funziona

La diretta sarà condotta dal direttore di Esapolis Enzo Moretto dallo studio realizzato all’interno del Museo degli Insetti della Provincia di Padova, già attrezzato per dirette online. Il pubblico collegato potrà commentare e intervenire. Oltre al presidente Fabio Bui, parteciperanno anche storici ed esperti dei periodi bellici.