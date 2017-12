"4 passi per Telethon", corsa e camminata in favore della ricerca a Monselice

Mercoledì 13 dicembre dalle ore 20 torna a Monselice la manifestazione "4 passi per Telethon", organizzata da Monselice Trail team.

La settimana che dall'11 al 17 dicembre è tradizionalmente dedicata alla raccolta fondi in favore della ricerca; Monselice Trail team con l'evento settimanale "4 passi per Monselice" intende dare un aiuto concreto, grazie all'edizione speciale "4 passi per Telethon" di corsa e camminata.

Il contributo è volontario e l'organizzazione offrirà un grande ristoro finale, il raccolto andrà direttamente alla fondazione Telethon.

Ci sarà inoltre un banchetto con gadget che si potranno avere con un contributo libero.

PERCORSI

Il percorso per i corridori va da Monselice ad Arquà Petrarca e ritorno, per circa 10 chilometri, mentre per i camminatori il percorso sarà di 6/7 chilometri.

Si potrà ovviamente contribuire anche senza partecipare alla camminata.

INFORMAZIONI

https://www.facebook.com/events/371450836613629/​