40 Fingers Guitar Quartet Teatro ai Colli

Un esaltante quartetto di chitarristi acustici che sta spopolando sul web grazie alle loro versioni di celebri temi musicali che variano da colonne sonore a musica classica, da musica popolare a jazz senza tralasciare le grandi hit del rock!

40 Fingers – Guitar quartet

Teatri Tour 2020

Padova, Teatro ai Colli

Venerdì 14 febbraio - ore 21

I 40 Fingers Guitar Quartet sono quattro brillanti chitarristi accomunati dalla passione per lo strumento e grande abilità tecnica, con storie musicali diversissime, esplorano nel nome del fingerpicking nuovi universi sonori proponendo dal vivo un vasto repertorio sia di brani originali sia di cover arrangiate per quattro chitarre in un viaggio dal jazz alla musica classica, dal flamenco alle suggestioni celtiche e irlandesi, dal pop al rock.

Dal vivo la scaletta pesca dai brani originali di loro composizione e include varie cover, capolavori come “Bohemian Rhapsody” dei Queen , “Libertango” di Astor Piazzolla, “Hotel California” degli Eagles, “Sultans of Swing” dei Dire Straits, “Africa” dei Toto, “Tears in Heaven” di Eric Clapton, “While my Guitar Gently Weeps” dei Beatles fino a “L’Estate” di Vivaldi, più altre sorprese…

💥 Guarda i video ufficiali: https://bit.ly/2r2W5K9

❝ Grazie ai 40 Fingers per aver creato una versione stupenda di Bohemian Rhapsody ❞

- Brian May sul sito ufficiale dei Queen –

http://www.good-vibrations.it/

=========================================

Prezzo biglietti

Posto unico: 15 euro + d.p.

Vendita biglietti

Padova

Bookstore, Via Tassinari 1

Tabaccheria Cartoleria 212, Via Montà 157/C

Tabaccheria Drago Samuele, Via Buonarroti 89/91

Media World, Via Venezia 98

Totoricevitoria Casa Fortuna (c/o C.C. La Corte), Via Bajardi 5 – Località Mortise

Zone Limitrofe

Albignasego: Media World (c/o C.C. Ipercity),Via Verg

Vigonza: Last Minute Tour, Via Udine 3

Cittadella: Tabaccheria Edicola Borgo Bassano,Via Borgo Bassano 113

Abano Terme: Totoabano, Viale delle Terme 87

Italia

Punti vendita Ticketone in Italia (consulta quello più vicino: https://goo.gl/15DQjl)

Online

Sarà possibile acquistare i biglietti anche sul sito:

Ticketone: https://bit.ly/2sy66j8

=========================================

★ Aiutaci a promuovere l'evento ★

Dopo che hai confermato la tua partecipazione clicca “Seleziona gli Invitati” in alto a sinistra e seleziona chi tra i tuoi amici pensi possa essere interessato all'evento e Clicca su “Condividi” in alto e pubblica l'evento sulla tua bacheca o passa parola

---> Clicca mi piace Sulle Nostre Pagine Facebook <----

==== https://www.facebook.com/40fingersitalia/ ===

==== https://www.facebook.com/GoodVibrations.Eventi/ ====

Info web

https://www.facebook.com/events/2309149692708375/

Gallery