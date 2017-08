“Evento sonoro a 432HZ - Risonanza e rinascita” all’arena Romana

Evento speciale della programmazione estiva di Arena Romana Estate 2017.

La serata presenta il concerto L’evento sonoro a 432HZ - RISONANZA E RINASCITA Two, con Emiliano Toso, Giordano Sandalo, Martina Crepaldi.

432Hz è l’intonazione in armonia con la Natura. Sono suoni che elevano lo stato di coscienza e favoriscono i processi di auto guarigione e meditazione. Le sonorità intime ed emozionanti dei brani eseguiti conducono all’ascolto del “dentro”, al contatto con le parti più profonde dell’essere. Biologia e Musica a 432Hz si incontrano nella Danza della Vita, la ricerca primordiale del Sé.

Queste frequenze armonizzano il corpo fisico e riequilibrano l’energia delle funzioni cellulari, facilitano gli sblocchi emotivi e rilassano la mente permettendo di liberarsi dalle tensioni, migliorano la qualità del sonno, stimolano la creatività e migliorano le capacità difensive dell’organismo.

Il programma prevede: introduzione su “Il potere del suono sulla materia”, spiegazione sulla terapia vibrazionale e sonora a 432Hz e binaurale, il Concerto con strumenti accordati a 432Hz di brani di musica classica con voce, pianoforte e Ewi (strumento a fiato elettronico) e utilizzo di strumenti etnici come tamburi, flauti sciamanici e Djembè con il coinvolgimento del pubblico.

Informazioni

Biglietto posto unico intero euro 12; ridotto ragazzi euro 10

Prevendite biglietti spettacoli teatrali e musicali: a Padova Gabbia Dischi (via Dante), Cartoleria C’era una volta (via Asolo, 9), Cartolibreria Edicola Ruggero (via Armistizio, 289 zona Mandria).

tel. 049-8718617

info@promovies.it

www.promovies.it