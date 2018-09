P4Wiff 2018-2019 - drama: contest e proiezione cortometraggi al cinema Rex

Evento da faceook https://www.facebook.com/events/1784240708359426/

Il Padova 4th Wall Indie Filmmaker Festival (P4WIFF) è il primo contest annuale veneto di cortometraggi suddiviso per genere tematico.

Ogni due mesi avrà una proiezione dal vivo al Cinema Rex Padova con premiazioni da giuria e pubblico e infine un evento finale a luglio 2019.

📽 Questo primo evento live riguarda il genere drama.

Abbiamo selezionato i migliori cortometraggi candidati online nella piattaforma Filmfreeway (https://filmfreeway.com/P4WiFF) e verranno assegnati i seguenti premi:

- 🎖Best Drama Film - Premio della Giuria (composta da 4th Wall e una selezione di cineasti e film accademici locali)

- 🎖Best Drama Film - Premio del Pubblico (decretato con votazione via sms durante la serata)

- 🎖 Miglior Performance Drammatica

L'evento è una proiezione cinematografica aperta a tutti e con entrata gratuita.

🍹🍷 Previsto aperitivo di benvenuto! 🍹🍷

Nel corso dell'anno ci saranno 6 eventi live tematici per genere:

- 🎬 Drama

- 🎬 Romance

- 🎬 Horror

- 🎬 Comedy

- 🎬 Mystery/Thriller

- 🎬 Sci-Fi

A fine contest annuale ognuno dei corti vincitore verrà poi riproposto nell'evento finala in cui verranno premiati i corti migliori dell'anno nelle seguenti categorie:

- 🏆 Best P4Wiff Film - Audience Prize

- 🏆 Best P4Wiff Film - Jury Prize

- 🏆 Best Cinematography

- 🏆 Best Screenplay

- 🏆 Best Editing

- 🏆 Best Performance

4th Wall Indie Filmmaker Festival

Il collettivo cinematografico padovano 4th Wall vi invita alla prima edizione del Padova 4th Wall Indie Filmmaker Festival (P4WIFF), il primo festival padovano dedicato ai cortometraggi indipendenti di genere. La serata sarà dedicata ai cortometraggi di genere drama, e sarà il primo di sette eventi che si svolgeranno tra il 2018 e il 2019.

4th Wall è un collettivo di filmmakers con scopo artistico, con all’attivo oltre venti membri e 9 cortometraggi pubblicati – tutti rigorosamente originali e auto prodotti.

Nato nel 2015, 4th Wall opera a Padova attraverso tre progetti: 4th Wall Pictures (produzione di cortometraggi e altri lavori video), 4th Wall Festival (organizzazione di festival e contest) e 4th Wall Network (hub in forte espansione di talenti e capacità, quali attori, tecnici, cameramen , scrittori e sceneggiatori, scenografi, fonici, grafici, ecc).

Dopo aver collaborato con successo durante la scorsa estate all’organizzazione con la direzione artistica della prima edizione del NaviglioMovie 2018 sul lungo Piovego padovano, 4th Wall presenterà giovedì 27 settembre il primo appuntamento del suo nuovo festival interamente dedicato ai cortometraggi indipendenti di genere: il Padova 4th Wall Indie Filmmaker Festival .

Durante la serata saranno proiettati cortometraggi di genere drama, provenienti dall’Italia e da tutto il mondo, realizzati da filmmakers indipendenti. A giudicare i cortometraggi sarà una giuria d’eccezione, composta da Farah Polato (docente del Master in Sceneggiatura Mazzacurati all’Università di Padova), Diego De Francesco (attore e membro del collettivo C.22), Gianluca Zonta (regista e membro della compagnia teatrale Ruzzante), Guido Laurini (attore) e Francesco Alino Guerra (uno dei membri del collettivo 4th Wall). Sarà inoltre presente durante la proiezione dei corti come ospite d’eccezione l’attore Valerio Mazzucato.

I giurati assegneranno a fine serata un premio al miglior cortometraggio e alla miglior performance. Inoltre, anche il pubblico in sala potrà esprimersi, indicando il corto più apprezzato.

A questo primo evento ne seguiranno altri sei con cadenza bimestrale, dedicati agli altri generi: romance, horror, comedy, mistery/thriller e sci fi . Il settimo e ultimo appuntamento, a luglio del 2019, vedrà una proiezione finale dei sei migliori cortometraggi scelti nel corso dell’anno, a conclusione di tutto il contest.

Durante la serata, gratuita e aperta al pubblico, ci sarà inoltre l’occasione di un aperitivo di networking e condivisione esperienze. Tutti gli eventi saranno realizzati in collaborazione con il Cinema Rex, partner e sede delle proiezioni.

Il primo evento

Giovedì 27 settembre

Alle ore 20.45, Cinema Rex, via Sant’Osvaldo 2, Padova

Per ulteriori informazioni

Ufficio stampa 4th Wall: mail@4thwallpictures.info – official site: www.4thwallpictures.info

