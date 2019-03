"5 cm senza di te" e "5 cm dopo di te", spettacolo al San Gaetano

“…quei maledetti cinque centimetri sono rimasti, come distanza incolmabile tra la vita e la morte, come lo spazio che lo scalatore ha dall’appiglio che lo porterebbe in vetta, ma non lo raggiunge e precipita in un baratro dal quale non potrà più risalire”.

Cinque centimetri è anche la distanza che unisce i due spettacoli in scena in questo innovativo evento: una pièce teatrale drammatica e una performance d’improvvisazione.

Venerdì 29 marzo ore 21 – Centro Culturale San Gaetano

5 cm senza di te

Due donne, un destino. La storia intensa e toccante di una madre bambina e una figlia che la sorte ha strappato troppo presto all’infanzia.

Una produzione Camerini con Vista

5 cm dopo di te

Un gruppo di improvvisatori, attori e musicisti, che per la prima volta assisteranno come pubblico allo spettacolo che precede, e partendo dagli stimoli da questo proposti costruiranno la loro performance, anche interagendo con gli attori di prosa ed eventualmente il pubblico.

Una produzione Teatro Believe

Dettagli

Venerdì 29 marzo ore 21

Centro Culturale San Gaetano

Biglietto unico 5 euro

Per info e prenotazioni 3358098110

Evento FB