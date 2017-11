“500 Hz, il richiamo delle api”, mostra a Cadoneghe

In sala Calvino torna la mostra scientifica interattiva, che quest’anno si intitola “500 Hz, il richiamo delle api”. L’esposizione, che rimarrà aperta al pubblico dal 30 novembre al 3 dicembre, è organizzata dal Comune di Cadoneghe-Assessorato all’Istruzione, dall’Istituto comprensivo e da Hyla-Formazione Scientifica, ed è il risultato del laboratorio di apidologia condotto quest’anno nelle classi prime, seconde e terze della scuola don Milani.

Duplice la finalità didattica: da un lato coinvolgere i ragazzi in un originale viaggio alla scoperta del mondo delle api e del loro fondamentale ruolo ecologico attraverso una serie di esperienze da vivere in prima persona e amplificate dalla lente degli strumenti ottici; dall’altro utilizzare il modello organizzativo dell’alveare quale metafora per condurre ad una riflessione sul valore della cooperazione, della solidarietà e dell’impegno a difesa della collettività.