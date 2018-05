“5entire” spettacolo di teatro-danza per “Tutti pazzi per il teatrò” al Teatrò di Abano

L'ottavo appuntamento della rassegna “Tutti pazzi per il teatrò” accoglierà uno spettacolo innovativo di teatro-danza dal titolo “5entire”.

Il 5 è il numero dell'uomo considerato mediatore tra Dio e l'universo. Rappresenta la vita, l'uomo che genera l'uomo.

Il 5 è un ponte tra il mondo materiale e il mondo spirituale, lo spirito che domina gli elementi.

5 sono anche i sensi che caratterizzano l'uomo, ciò che ci rende tali.

5 poi sono le ferite emotive fondamentali, nate dal rifiuto, dell'abbandono, dal tradimento e dall'aver subito un ingiustizia o un umiliazione.

"5entire" è un viaggio danzato in cinque atti, nel microcosmo di cinque individui alla scoperta di sé stessi, il cui scopo è quello di riportare l'uomo moderno alienato alla piena consapevolezza del proprio essere.

La compagnia Nankurunaisa, nome che significa “Tutto andrà per il meglio”, vi darà non solo la possibilità di immergervi in uno spettacolo, ma anche di riflettere sul vostro percorso e su ciò che vi circonda.

Chi siete? Da dove arrivate? Qual è il vostro scopo sulla Terra? Uno spettacolo nato in sala tra ricerca, sperimentazione e cultura , basi fondamentali ed intrecciate seguite e condotte dal coreografo e direttore artistico Marco Calogero affiancato dalla sua assistente e ballerina Martina Griggio, che hanno creduto fin da subito alle possibilità di questo progetto artistico.

La volontà della compagnia è quella di presentarsi come un dipinto in grado di raccontarsi attraverso forme e colori apparentemente uguali per tutti, ma sempre e comunque di libera interpretazione. Durante la prima, svoltasi al teatro Santa Chiara in occasione di “Anima D’Arte”,poi ripresentata al teatro Aldo Fabrizi per il premio “Cuore in musica”,entrambi eventi di notevole importanza, i danzatori sono stati capaci di stupire ed incuriosire il pubblico e la critica, anche grazie al gemellaggio con danzatori provenienti dall’estero.

L’appuntamento è mercoledi 16 maggio alle 21 al Teatrò, ex teatro polivalente di Abano Terme.

Biglietti

L'acquisto dei biglietti potrà essere fatto direttamente sul sito www.bookingshow.it, oppure alla segreteria di Dreaming Academy in via Montà, 39 a Padova.

Intero: 13 euro + 1,50 euro ddp; ridotto (bambini tra i 4 e i 12 anni e adulti over 65) 7 euro + 1,50 euro ddp; ridotto studenti universitari 11,50 euro + 1,50 euro ddp.

Sono disponibili ulteriori sconti e diversi pacchetti abbonamento per la visione di due o più spettacoli all’interno della rassegna.

Informazioni

booking@teatroabanoterme.it - 049.2021937

www.teatroabanoterme.it

