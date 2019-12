5SOS - 5 Seconds of Summer in concerto alla Kioene Arena

5SOS - 5 Seconds of Summer in concerto il

30 maggio 2020 alle ore 21

Kioene Arena – Padova

I 5 Seconds of Summer arrivano in Italia con il loro “No shame world tour 2020” con due attesissimi concerti: il 30 maggio a Padova (Kioene Arena). I 5 Seconds of Summer pubblicheranno presto il loro quarto album in studio (il primo sotto l’etichetta Interscope Records), che promette di essere il loro lavoro più ambizioso e innovativo. Fin dal suo esordio, la carismatica band di Sydney ha portato una grande energia punk nel mondo del pop. Ora con questo nuovo disco il gruppo sperimenta con nuove sonorità, abbattendo i confini tra generi musicali. Il disco, che fa seguito al precedente Youngblood pubblicato nel 2018, è realizzato in collaborazione con Andrew Watt (Post Malone, Camila Cabello). “Andrew è come il quinto membro della nostra band!” – racconta Luke Hemmings, voce e chitarra del gruppo – “lui ama il rock ‘n’ roll proprio come noi ed è un grande innovatore nel campo della musica pop”.

Il singolo che lo anticipa è Teeth, direttamente dalla colonna sonora della terza stagione del telefilm 13 Reasons Why. Nella sua realizzazione, il singolo può vantare il sound della leggendaria chitarra solista di Tom Morello (Rage Against the Machine) e la collaborazione di Ryan Tedder, leader degli OneRepublic. La pubblicazione di Teeth segue il successo del precedente singolo “Easier” che in Italia si è stabilito nella Top 50 dell’Airplay, oltre a raggiungere 140 milioni di stream su Spotify e più di 37 milioni di visualizzazioni su YouTube. I 5SOS hanno consolidato il loro successo in Italia lo scorso anno grazie al singolo certificato Platino “Youngblood”, che a novembre 2019 ha superato i 780 milioni di stream su Spotify e 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.

La band è formata da Luke Hemmings (voce/chitarra), Michael Clifford (voce/chitarra), Calum Hood (voce-basso) e Ashton Irwin (voce-batteria). I biglietti saranno disponibili tramite prevendita MyLiveNation dalle ore 10 di giovedì 5 dicembre e via Ticketmaster Italia dalle ore 11 di venerdì 6 dicembre!

