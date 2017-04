Presentazione del libro "65 rose" di Mariagrazia Squitieri a Montegrotto Terme

Mercoledì 3 maggio alle ore 20.30 nella biblioteca civica di Montegrotto Terme si tiene la presentazione del libro "65 rose" di Mariagrazia Squitieri, pubblicato da Editrice Il Torchio.

La presentazione è stata realizzata con la collaborazione di ITACA Officina Culturale e con il patrocinio della Città di Montegrotto Terme.

Introduce l'insegnante Sabrina Resoli, intermezzo musicale del maestro Andrea Pavanello.

SINOSSI

ll libro racconta la storia della vita di Chiara e della sua famiglia, vissuta in compagnia della più comune tra le malattie genetiche gravi.

È la storia del bisogno di una vita normale, che normale non può essere, poiché questa malattia ti impegna per ore nello sforzo quotidiano di vivere.

È una storia di speranza ma anche di rassegnazione, di accettazione di quello che dovrà essere, fino a quando un miracolo, un vero miracolo, ti premia, ti dà un po' di tregua e ti dona un sorriso più leggero.

MARIAGRAZIA SQUITIERI

L'autrice è nata a Sarno. Nel 1992, dopo la laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne, con indirizzo Orientale, va a Seoul, in Corea del Sud, con una borsa di studio per perfezionare la lingua.

Qui incontra l'amore della sua vita, dal quale avrà due figlie.

Rifarebbe tutto: se potesse, cambierebbe solo il DNA della sua prima figlia.

"65 Rose" è il suo primo libro.