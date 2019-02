“Non solo 8 marzo”, incontro con Maria Elisabetta Alberti Casellati all’Orto Botanico

Sono 17 gli obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 “per dare un futuro alla vita e valore al futuro”.

Tra questi c’è quello della Parità di genere, ovvero raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne, maggiore forza, autostima e consapevolezza.

L’Università di Padova e il Lions Club International distretto 108Ta3 organizzano l’incontro Non solo 8 marzo. L’empowerment delle donne e gli obiettivi dell’Agenda 2030, che si terrà sabato 23 febbraio alle ore 10 nell’Auditorium Giardino della Biodiversità, Orto Botanico di Padova, alla presenza del Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La giornata prevede relazioni sul Programma New Voices: una nuova sfida, su La carta degli impegni di sostenibilità dell’Università di Padova come modello per la società civile, e, ancora, Preservare il nostro pianeta: un impegno civile. Si parlerà inoltre di ambiente e agricoltura, alimentazione e salute, nostra e delle future generazioni.

L’incontro è aperto al pubblico con prenotazione obbligatoria www.prenotazioniortobotanicopd.it

